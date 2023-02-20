Преступников всегда тянет на место своего преступления

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20 февраля 2023, 19:25 Сергей Платонов,

globallookpress.com

«Я знал, что снова приеду сюда», заявил Джо Байден в Киеве 20 февраля во время неожиданного приезда. Да, да, так и сказал: «снова приеду сюда». Как утверждает криминология, это происходит со всеми преступниками. А то, что Байден преступник, теперь после подрыва «Северных потоков», известно каждому недорослю. И дата приезда об этом же - ровно 9 лет тому назад ОПГ тогда еще вице-президента США Байдена организовала и совершила в Киеве кровавый госпереворот, вошедший в новейшую политическую историю под именем «Евромайдан». И это уже второй его приезд.

Возможно, что такое поведение вызвано желанием вновь и вновь доказывать себе и окружению свою непричастность к госперевороту: «мол, как может настоящий преступник появиться на месте своего преступления». Но вероятнее всего это другой мотив в виде совершения романтического путешествия, чтобы получить удовольствие от приятных воспоминаний об еще одном «великом демократическом» деянии США. Как бы то ни было, приезд Байдена и циничное возложение венка жертвам госпереворота, является еще одним подтверждением выдающегося постулата криминалистов: «чувство преступной вины за содеянное, неодолимо даже у ветеранов американской политики».

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