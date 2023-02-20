Индия назначена любимой женой

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20 февраля 2023, 19:23 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Говорят, что российским школьникам готовят новый курс истории. Настаиваю, чтобы в него включили термин «технологический неоколониализм». Причем не каких-то там отдельных современных империй, это уже не актуально, а конкретный колониализм транснациональных корпораций. Именно они сегодня играют королей, президентов и премьеров. Назначают любимых колониальных жен, дозировано выдавая им «бусы» - современные технологии. Обеспечивают развитие.

Чтобы там не говорили пекинские пропагандисты, а Китай сознательно «вырастили» в противовес затухающему Советскому Союзу. Туда под предлогом отравляющего все живое вокруг отправили целиком предприятия по переработке и обогащению редкоземельных металлов. Китайцы, конечно, не дураки: они по полной использовали свой шанс и захватили 80 процентов мирового рынка.

Туда же, в Поднебесную, сознательно переместили вначале исследовательские лаборатории, а затем и промышленность по производству различных чипов: микропроцессоров, памяти, графических карт и т. п. Все это дало толчок прогрессирующему развитию науки и образования. А еще вдобавок государство стало вкладываться в исследования. И колония вышла из технологической зависимости.

Даже больше: стала выдвигать свои условия. Нет, конечно, самые продвинутые технологии ей не дали, но «взять их у природы - наша задача!». И сфере ширпотреба наследники медведя панды попытались затмить всех. Однако не учли того момента, что: копия всегда хуже оригинала и, второе, что «интернет вещей» позволяет в случае форс-мажора заблокировать заводы наглухо. Это особо не афишируется, но среди экспертов гуляют разговоры, что при попытке выяснить коды блокировки «китайскими электронными партизанами» несколько лет назад Apple пришлось намертво блокировать несколько критически важных производств.

Тогда-то и начали искать новые колонии для сборки «надкусанного яблока». Взгляд упал на Индию и Вьетнам. И уже в конце сентября прошлого года Apple начала производство iPhone 14 в Индии. По оценкам аналитиков JP Morgan, к концу этого года Apple перенесет 5% производства iPhone 14 в Индию, а к 2025 году будет выпускать там 25% всех своих смартфонов.

Внезапно, но синхронно с Apple американская администрация возлюбила Индию как самого себя. Принята программа технологической помощи в оборонке. По словам российских «Штирлицов», родине слонов были переданы технологии ряда важнейших технологий в области авиационного двигателестроения, композитных материалов, систем наведения. При жесточайшем условии отказаться от контактов с Россией в области разработки вооружений и военной техники и категорическом запрете передавать эти технологии третьим странам.

По линии Минфина США, в Нью-Дели пошли многосотмиллиардные инвестиции. Официальных цифр нет, но говорится о двух с половиной триллионов долларов за последние пару лет. По данным Минторга родины слонов, двусторонний торговый оборот подскочил на 48,3% — до 119,42 млрд отнюдь не рупий. А было тоже немало - 80,51 миллиардов долларов.

В общем и целом, страна Моди стремительно шагает в новую колонию мирового капиталистического правительства. А что сделать, таковы нынешние правила игры.

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