Глава МИД Турции применил положения квантовой​ механики к санкциям?

Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом и не позволяет их обходить. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном.
«Турция не присоединяется к санкциям (против РФ — прим.ред.) <…> Следуем решениям, принятым ООН», — сказал Чавушоглу (цитата по РИА «Новости»).
Вот мои замечания на этот счёт.
Мевлют Чавушоглу, видимо, придерживается положений квантовой механики или неклассической логики, согласно которой А=А и А #А, причём одновременно.
Мировой шизо-проект эпохи постмодернизма набирает обороты!
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