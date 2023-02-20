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Аргументы Недели → Мнение 13+

Глава МИД Турции применил положения квантовой​ механики к санкциям?

, 18:26 , доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Глава МИД Турции применил положения квантовой​ механики к санкциям?

Анкара не​ присоединяется к​ односторонним санкциям против России, при этом и​ не​ позволяет их​ обходить. Об​ этом заявил глава МИД Турции​ Мевлют Чавушоглу​ на​ пресс-конференции с​ американским коллегой​ Энтони Блинкеном.

«Турция не​ присоединяется к​ санкциям (против​ РФ​ —​ прим.ред.) <…> Следуем решениям, принятым ООН»,​ — сказал Чавушоглу (цитата по​ РИА «Новости»).

Вот мои замечания на этот счёт.

Мевлют Чавушоглу, видимо, придерживается положений квантовой​ механики​ или неклассической логики, согласно которой А=А​ и А #А, причём одновременно.

Мировой шизо-проект эпохи​ постмодернизма набирает обороты!​

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции

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