Пятьдесят против одного

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20 февраля 2023, 17:49 Павел Никитин

globallookpress.com

По словам Джо Байдена США "вместе с более чем 50 странами-партнерами утвердили поставку Украине более 700 танков и тысячи бронемашин".

Такое заявление президент США сделал во время своего необъявленного визита в Киев. В Сети появились кадры прогулки Зеленского и Байдена по Михайловской площади под звуки воздушной тревоги. Без театра никак нельзя. Но это лишь начало шоу. Владимира Зеленского пригласят на саммит G7, который пройдет в годовщину СВО 24 февраля. Правда, встреча пройдет в всего лишь в формате видеоконференции. На саммите лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и руководство ЕС выразят готовность продолжать поддержку Украины. Помнится, Украина утверждала, что для победы над Россией ей нужно 30- танков. Дадут вдвое больше! Закручивают гайки! Спасибо, Байдену, что назвал число стран, которые вступили в союз, чтобы сокрушить Россию! 50! На одну Россию. Теперь будем знать. Арифметика в военном деле нелишнее. Проверяем наши подвалы на готовность в качестве укрытия. Пару банок тушонки забрасываем в тревожный чемоданчик, туда же фонарик, туда же автоаптечку, туда же бутылочку воды, пару медицинских масок и обязательно водки: без последнего никак нельзя. Можно, еще и пивца прихватить. Да, еще колоду игральных карт, чтобы скинуться в подкидного, умники могут прихватить шахматы. Выстоим!

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