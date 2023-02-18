Усилит ли мюнхенская конференция уровень мирового буллинга против России?​

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 февраля 2023, 12:09 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности станет, вероятнее всего,​ конфликт на Украине. Кстати, украинская делегация — вторая по численности в этом году после американской. Всего же в Мюнхен прибудут, как ожидается, 40 глав государств и правительств, около 90 министров, сотни политиков и экспертов.​

​ Очевидно, что это будет мировой форум с антироссийской направленностью, в котором не будет объективного диалога с российской стороной. От России будут выступать те, кто россиянами уже, по сути, не являются. Например, Ходорковский и Каспаров.​

По сути, своей, видимо, на этом форуме будет предпринята попытка сделать это мировое собрание​ площадкой общемирового политического буллинга против России.​

Мне бы хотелось, чтобы на этой конференции:​ ​

1. Был бы сделан объективный анализ​ наметившихся перемен в трансформации мироустройства. 2. Должен быть дан анализ того, как изменился мир после пророческого выступления Путина со своей известной мюнхенской речью о многополярности мира и опасности того, что если мир будет однополярным.​

3 . Китайской делегацией был бы дан смелый​ и объективный анализ ​ деструктивного влияния Гегемона на проблему безопасности всего мира. По сути, Гегемон и есть рассадник и подстрекатель проблем мировой безопасности!​

4. Чтобы эта конференция не усилила и без того мощный мировой политический и экономический буллинг в отношении России.​

5. Пусть Каспаров проведёт мастер-класс на тему отсутствия связи социального и шахматного интеллектов. А нефтяной волшебник Ходорковский пусть выступит с мастер-классом на тему того, как обычный обыватель​ ​ может​ с помощью волшебно-экономических манипуляций значительно улучшить своё материальное положение.​

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