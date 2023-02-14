Что более разрушительно: землетрясение или ядерный удар?

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 февраля 2023, 06:56 Владимир Ушаков

Одна журналистка, не подумав, сравнила землетрясение в Турции ​ со взрывом 500 тысяч атомных бомб. Это — принижение разрушительной силы атомных и нейтронных бомб.

Вспомните Хиросиму и Нагасаки. ​ Некоторые страны НАТО забыли также трагедии на АЭС в Японии, и на Украине, что добавится к поражающим действиям бомб.

Хорошо бы им напомнить, то есть, рассказать для примера, какие разрушения принесет средняя или большая атомная бомба, сброшенная на Варшаву, Лондон, Токио, Берлин, Париж, Мадрид, Швецию, Латвию, Литву и Эстонию. А представьте удары по базам и хранилищам атомных бомб в Европе "Стилетами" и "Цирконами"...

Предположим, что США побоятся пойти с нами на ядерный конфликт, потому что это грозит концом цивилизации. А перечисленные страны лают, как шавки, нагнетают обстановку внутри и вокруг Украины поставками вооружения, что грозит ядерным конфликтом.

Хорошо бы вспомнить об этом и нашим ​ противникам СВО и ястребам в НАТО!

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