Исламабадский «Град»

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13 февраля 2023, 14:04 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

globallookpress.com

Каждый день в новостях нам рассказывают, как украинские войска обстреливают территорию новых российских регионов из систем залпового огня типа "Град" и "Ураган". Оружие это бьет по площадям и далеко от снайперской точности. Гибнут российские люди: гражданские и солдаты.

Недостатка в боеприпасах противник явно не испытывает. Отчасти благодаря нашему милейшему союзнику Пакистану. Который, на минутку, мы собираемся газифицировать! Вероятно, энергии "пакам" не хватает именно для заводов, которые выпускают снаряды для украинских "Градов".

Это не парадокс. Это медицинский факт. Вот что писали "АН" совсем недавно. "Проведя исследования, Минтопэнерго выяснило, что Исламабад жаждет нашей нефти и газа, как верблюд воды в пустыне. Сказано - сделано. Снарядили в дальнюю дорогу делегацию. Те прилетели, поговорили и объявили: "Москва и Исламабад планируют до конца марта согласовать вопрос поставок нефти и газа из нашей страны". "Сколько и почём?" - видимо, узнаем весной. А, скорее всего, и не узнаем. Ведь не озадачиваемся мы, каков этот пресловутый дисконт, с которым мы продаем сырье в Китай и Индию. Кстати, по данным "АН", Пакистан затребовал такие же скидки для себя, как и для этих наших "друзей". Получит ли?" Конец цитаты.

А вот что буквально на днях написали давние друзья Пакистана из Индии. Индийская The Economic Times сообщила о том, что "Пакистан увеличил военные поставки в Украину через немецкий порт одновременно с маршрутом в Польшу". Речь идёт о поставках боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Град". По словам источников издания, партии ракет были отправлены из порта Карачи в начале этого месяца. Они поступят в Украину через порт Эмден в Германии: "Отгружено более 10 000 реактивных снарядов, предназначенных для использования в многоствольных реактивных установках "Град".

Называются даже конкретные исполнители. Судоходная компания Project Shipping из Карачи в прошлом месяце способствовала доставке 146 контейнеров с пакистанских артиллерийских заводов: "В прошлом месяце пакистанские артиллерийские заводы через Карачи отправили еще одну партию в 50 000 боеприпасов. Сообщается, что грузы из Пакистана переправляются в Украину через польский порт Гданьск".

Господа из Минтопэнерго, конечно, ничего не знали о поставках вооружений? О почти ста тысячах реактивных снарядах? А иначе бы ни-ни? Никакой нефти, никакого газа, никаких пакистанских потоков? Сильно сомневаюсь. Ведь это бизнес, детка. Ничего личного! Осталось это жителям Донбасса объяснить...

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