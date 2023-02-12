Депутат ГД Журавлев: Все указывает на то, что именно США взорвали «Северные потоки»​

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12 февраля 2023, 19:23

Официальные лица США по сути признали причастность ко взрывам на «Северных потоках». Об этом в интервью в рамках урока «Разговор о важном» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Депутат ​ Государственной Думы Алексей Журавлев - первый заместитель председателя Комитета по обороне заявил: «Это ведь прямо из басни Крылова, когда лисица рассказывала, что на нее наводят напраслину, обзывая воровкой, хотя она ни разу и в курятнике-то ни была. Но рыльце-то в пушку - так и у Соединенных Штатов, все указывает на то, что именно они взорвали «Северные потоки», оскал дяди Сэма попахивает российским газом, а в зубах застряли металлические остатки трубы. ​ Более того, они, видимо, из ковбойской дерзости, толком этого и не скрывают - и замгоссекретаря Нуланд, и сам президент Байден говорят о судьбе газопроводов с такой радостью, что и доказывать ничего не нужно. Это секрет Полишинеля, который давно известен каждому ​ Другое дело, что наша реакция на этот теракт и преступление удивляет, неужели ответить можем только нравоучениями министра иностранных дел - ни ноты, ни даже привычного осуждения, снова лишь мечем бисер перед свиньями. Хотя могли бы организовать и обсуждение на Совбезе ООН, и признание США государством-террористом - и это только вполне дипломатические, цивилизованные методы ​ А ведь, надеюсь, остались в нашей стране и люди, способные ради государственных интересов взять в руки ледоруб или шприц с цианистым калием, не говоря уже о диверсантах-подводниках, которые вообще-то в России точно не хуже американских, а уж объект для деятельности мы им подберем, на дне морском хватает и западных газопроводов и стратегических кабелей.»

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