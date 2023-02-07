Аргументы Недели → Мнение 13+

7 февраля 2023, 14:35

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил: «Мы все прекрасно понимаем,​ что Запад будет давать Украине все,​ что угодно,​ лишь бы это хоть как-то могло способствовать ослаблению России.​ В идеале,​ конечно,​ нашу страну и вовсе собираются уничтожить,​ но и,​ как минимум,​ истерзать так,​ чтобы она не могла больше противостоять НАТО.

Мы должны быть уверены,​ что Украина получит все,​ что пожелает,​ даже то оружие,​ что существует еще только лишь в разработке.​ И Запад будет использовать для этого​ прежде​ всего те средства,​ что сумел отобрать у нас,​ те самые миллиарды,​ которые почему-то достались ему без боя.

Тут,​ естественно,​ следует задать вопрос:​ почему так получилось?​ Если страна готовилась к большой войне,​ предъявляя НАТО справедливые ультиматумы,​ наши национальные резервы вдруг оказались у врага?​ При том,​ что глава ЦБ Набиуллина признавалась потом,​ что такое развитие событий предполагала.

В этом есть,​ конечно,​ и признаки измены,​ и то,​ что назвать можно исключительно предательством.​ Только вот,​ несмотря на все эти потери​ -​ финансовые и людские​ -​ Россия все равно непременно победит.​ А потом уже выставит счет за все,​ что случилось.»

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