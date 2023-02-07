Депутат Журавлев: От украинского конфликта США и прибыль получают, и пытаются достичь главной своей цели - ослабления России

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил: «Мы все прекрасно понимаем, что Запад будет давать Украине все, что угодно, лишь бы это хоть как-то могло способствовать ослаблению России. В идеале, конечно, нашу страну и вовсе собираются уничтожить, но и, как минимум, истерзать так, чтобы она не могла больше противостоять НАТО.
Мы должны быть уверены, что Украина получит все, что пожелает, даже то оружие, что существует еще только лишь в разработке. И Запад будет использовать для этого прежде всего те средства, что сумел отобрать у нас, те самые миллиарды, которые почему-то достались ему без боя.
Тут, естественно, следует задать вопрос: почему так получилось? Если страна готовилась к большой войне, предъявляя НАТО справедливые ультиматумы, наши национальные резервы вдруг оказались у врага? При том, что глава ЦБ Набиуллина признавалась потом, что такое развитие событий предполагала.
В этом есть, конечно, и признаки измены, и то, что назвать можно исключительно предательством. Только вот, несмотря на все эти потери - финансовые и людские - Россия все равно непременно победит. А потом уже выставит счет за все, что случилось.»
Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции