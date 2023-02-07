Аргументы Недели → Мнение 13+

7 февраля 2023, 10:45 Источник: Дмитрий Михайлин

"Когда люди воюют за землю, Землю всегда трясет", - сказал мне однажды Талгат Таджуддин, верховный муфтий России и один из умнейших людей, с которыми я знаком.

Я потом стал обращать внимание - это действительно часто совпадает. Как в Армении и Азербайджане, как сейчас в Турции и Сирии.

Не знаю, какой вывод тут можно сделать - да и статистика по взаимосвязи нужна более серьезная.

С другой стороны, в Европейской части России и в русской части Украины сильные землетрясения в принципе невозможны. Но мы и воюем не за землю.

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