«Талибанского зайку» бросила хозяйка?

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6 февраля 2023, 15:31 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Конфетно-букетный период лидеров мусульманского мира и властей Афганистана, похоже, идет не к брачной ночи, а к возврату калыма и дележу подушек. Внутри самого запрещенного движения "Талибан" тоже бушуют шекспировские страсти. Хаос и бардак, одним словом.

Странные вести приходят из "Страны вечно цветущего мака", так Афганистан иногда именуют местные недобитые поэты. Говорят, что "бешеные шейхи" во главе с эмиром Хайбатуллой Ахундом теряют авторитет и, вообще, надоели всем хуже горькой редьки. Мол, пора дать больше власти умеренным талибам, с которыми можно договариваться. В том числе, о бизнес-проектах типа ТАПИ.

А без этого никакого признания режима не получится. Кабул надеялся, что коллективный шайтан "Запад" во главе с США в конце концов будет вынужден признать режим талибов как официальную власть. Путь к этому лежал через религиозное признание со стороны влиятельной Саудовской Аравии. И ценный приз был уже почти в руках у Кабула. "Но что-то пошло не так".

На днях стало известно, что саудиты закрыли свое посольство в Афганистане. И никак не комментируют этого шага. Это, конечно, удар ниже пояса и афганские власти бросились голосить: "Это на время! Дипломаты уехали на учебу!" Вот только чему можно учить саудовских дипломатов, которые, как известно, не абы кто, а в большинстве своем сплошь двоюродные племянники пятнадцатого наследного принца. То есть, почти королевских кровей. Там с образованием все в порядке.

Вслед на выход потянулись дипломатические шишки из Объединённых Арабских Эмиратов. У этих чуйка тоже ещё та! Пакистан, духовный отец Кабула, на фоне проблем внутри страны, заморозил работу своего посольства. На чемоданах сидят и турки, готовые в любой момент свалить подальше от цветущего мака.

В общем и целом, похоже, что-то готовиться. Также поговаривают, что саудиты могут поддержать пока аморфную, точнее местечковую вооруженную оппозицию, навроде Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА). А вот это уже серьезно! Саудовские миллионы помогут не только закупать оружие и боеприпасы, но и пачками скупать чиновников от "Талибана". Если Катар смогут купить для талибов Афганистана, то почему, скажите на милость, саудиты не могут его перекупить для оппозиционного Масуда?!

Пока мир загоняет талибов в политическую международную изоляцию, российский курс на взаимодействие с Кабулом не меняется. Глава МИД Сергей Лавров недавно заявил, что отсутствие международного признания власти талибов в Афганистане не препятствует диалогу с талибами. Спецпредставитель Кабулов буквально на днях смотался в Кабул и поговорил с главой МИД. Выше его не приняли. Но российскую пшеницу активно просят. Восток - дело тонкое!

Талибан - экстремистская организация запрещённая в России

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