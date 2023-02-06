Требование кредита Украиной как симптом игромании её экономики

Украина требует от Израиля публично «осудить» действия России и дать Киеву крупный кредит на $500 млн, пишет издание Walla со ссылкой на источники в обеих странах. Также Киев якобы рассчитывает, что Израиль примет на лечение украинских военнослужащих и мирных жителей. По информации портала, такие требования от Украины возникли в преддверии визита в страну министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.
Вот мои замечания на этот счёт.
Необходимо признать, что Украина уже давно находится в потоке кредитов. Причём, большинство этих кредитов в должной мере не выплачиваются, с оговоркой на всяческие оправдания. На что всё это похоже?
Тот, кто делает ставки и играет, на определённом этапе развития игромании начинает требовать денег и кредитов у близких и знакомых, угрожая опасностью и даже суицидом. И не важно, кто субъект: конкретная личность или конкретная страна!
Игромания международных субъектов и игромания мировой экономики - актуальнейшая тема современной мировой политики и будущего человечества.
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