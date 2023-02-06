Требование кредита Украиной как симптом игромании её экономики

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6 февраля 2023, 15:07 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Украина требует от​ Израиля публично «осудить» действия России и​ дать Киеву крупный кредит на​ $500 млн, пишет ​ издание Walla со​ ссылкой на​ источники в​ обеих странах. Также Киев якобы рассчитывает, что Израиль примет на​ лечение украинских военнослужащих и​ мирных жителей. По​ информации портала, такие требования от​ Украины возникли в​ преддверии визита в​ страну министра иностранных дел Израиля​ Эли Коэна.

Вот мои замечания на этот счёт.

Необходимо признать, что Украина уже давно находится в потоке кредитов. Причём, большинство этих кредитов в должной мере не выплачиваются, с оговоркой на всяческие оправдания. На что всё это похоже?

Тот, кто делает ставки и играет, на определённом этапе развития игромании начинает требовать денег и кредитов у близких и знакомых, угрожая опасностью и даже суицидом. И не важно, кто субъект: конкретная личность или конкретная страна!

Игромания международных субъектов и игромания мировой экономики​ - актуальнейшая тема современной мировой политики и будущего человечества.

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