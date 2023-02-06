В Смоленскую область возвратились 90-е годы?

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6 февраля 2023, 09:45 Александр Саргин

Фото: Елена Якушева

Представьте – Смоленщина, леса, поля, луга, травка, птички поют, короче, идиллия. Но, как это обычно бывает, беда пришла, откуда не ждали…

В Смоленской области, на территории Степаниковского сельского поселения Вяземского района, неподалеку от деревни Коханово и урочища Екимовка внезапно начали рыть карьер.

Под перспективу уничтожения попали 355 гектаров земли, с растущими там лесами, в которых обитают животные и птицы и произрастают растения, занесенные в «Красную книгу». Здесь же имеется множество родников, которые в любое время года наполнены такой чистейшей водой, что ее периодически набирают себе не только местные жители, но и люди, живущие далеко от этих благословенных мест.

Как пишут на сайте потрясенные местные жители, «при вывозе песчано-гравийной массы большегрузными автомобилями будет разбита отремонтированная год назад автодорога Вязьма - Тёмкино и полностью добита и так дышащая на ладан автодорога Исаково - Коханово. Иссякнет вода в роднике Святителя Николая Чудотворца - месте, которое столь дорого для всех нас, будут истреблены в угоду ненасытной алчности хозяев московской фирмы ООО «Век-Неруд».

Эта организация как раз и является тем недропользователем, который слишком активно начал разработку карьера в этих местах. Да, организация приобрела на аукционе право на этот участок, но ведь это не означает того, что «Век-Неруд» приобретает также и земельные участки над этими недрами. Для того, чтобы проводить любые, скажем, геологические работы, не говоря уже о копке карьера, недропользователь должен купить земельные участки на поверхности.

Местные жители, мягко говоря, не в восторге от открывающейся перспективы нанесения экологического вреда местам своего проживания, поэтому они стали бить во все колокола и обращаться во всевозможные инстанции.

Так, фермер Александр Якушев написал соответствующее заявление в прокуратуру, поскольку, по его мнению, налицо факты фальсификации результатов геологоразведки. Дело в том, что его крестьянско-фермерское хозяйство существует с 1992 года, и вся земля обрабатывается им, можно сказать, до последнего метра. Образно говоря, он знает на своем владении каждую травинку и каждую кочку. Поэтому особое удивление у него вызвало то обстоятельство, что представители ООО «Век-Неруд» сделали документацию о том, что они на его участке, где, кстати, имеются жилые строения, пробурили шесть геологоразведочных скважин. Удивленный фермер в своем заявлении указывает, что ничего подобного не могло быть потому, что он не давал никакого согласия на это.

Мало того, что на участок не было факта заезда техники, так туда и заехать-то невозможно, поскольку по периметру вырыта канава. Да и заезд на эту частную территории через шлагбаум тоже был бы зафиксирован, более того, движение техники обязательно было бы замечено местными. Но самое главное, что, согласно законам Российской Федерации, геологоразведка на землях сельскохозяйственного назначения незаконна, а геологоразведочные работы по линии этих скважин возможны только тогда, если недропользователь (в нашем случае, ООО «Век-Неруд») покупает участок, переводит категорию земель из «земли сельхозназначения» в «земли промышленного и иного спецназначения», и при этом вид разрешенного пользования должен был быть переведен из категории «земли крестьянского хозяйства» в «земли недропользователя». На самом деле, не осуществив эти юридические уточнения, невозможно даже представить себе законное бурение!

«И тем не менее, - говорит Сергей Якушев, - департамент природных ресурсов и экологии Смоленской области почему-то не обратил на это внимание, подтвердил, что в августе 2014 года ООО «Век-Неруд» проводило бурение - и утвердил документ. А ведь наличие технической документации, касающейся именно геологоразведки, является составной частью главного документа, получив который организация имеет полное право начать разработку карьера. Но документ-то изначально был сфальсифицирован».

Отметим, что участок недропользования Екимовка состоит из технической зоны разработки карьера (место, где непосредственно перекапывается земля) и небольшого участка, который не относится к техзоне, но через который проходит дорога общего пользования между двумя деревнями Коханово и Гужово. Так вот недропользователь включил в зону разработки карьера и эту дорогу на всем ее протяжении.

То есть вся дорога, которая является единственной связующей нитью между этими населенными пунктами, полностью идет под перекопку. Более того, дорога уже перегорожена шлагбаумом, который, надо отметить, сделан очень качественно, с душой, выглядит ярко и притягивает удивленные взоры местных жителей. Но самое главное, что на этом внезапно возникшем «пропускном пункте» красуется надпись - ООО «Век-Неруд», так что нет никаких сомнений в том, кто его поставил. Именно эту организацию тихим, добрым словом и вспоминают местные жители, которые теперь вынуждены ехать кружным путем.

Впрочем, это хамское нарушение не осталось без внимания прокуратуры и комиссии уже упоминавшегося департамента природных ресурсов и экологии Смоленской области. Даже представители этих ведомств были шокированы таким бодрым началом работ по копке карьера. А еще прокуратурой был зафиксирован факт того, как на участке был разрушен плодородный слой. То есть с самого начала своей деятельности ООО «Век-Неруд» показал отношение к собственным нормативным документам.

«Но одним из самых вопиющих нарушений во всей этой истории, - считает фермер, - является то, что приснопамятный департамент природных ресурсов и экологии Смоленской области внес ручей, протекающий там, в небольшой участок, который не относится к технической зоне карьера. А ведь любой текущий поверхностный водный объект, отмеченный на публичной кадастровой карте, является федеральной собственностью – и никак иначе».

То есть департамент мог включить ручей в горный отвод только при соблюдении абсолютно четких требований, изложенных в статье 11.6 Водного кодекса Российской Федерации, с занесением в Государственный водный реестр и т.п. Но ручей был внесен «просто так», можно сказать, от балды. Впрочем, в заявлениях в прокуратуру все это указано.

И что же в итоге мы видим сегодня? Абсолютное пренебрежение к местным жителям, проблемам, тревогам и нуждам простого человека со стороны каких-то мутных предпринимателей и равнодушного чиновничества. Неужели в Степаниковское сельское поселение Вяземского района Смоленской области возвратились 90-е годы? К сожалению, многие факты пока говорят именно об этом.

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