Миру не до ковида: мировая повестка изменилась

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина извинилась за свои слова о том, что антипрививочников можно признать экстремистами, если их деятельность будет угрожать здоровью населения. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
«Общаясь с журналистом на бегу, возможно, где-то я могла высказаться излишне резко. Но, я точно уверена в том, что делить людей по принципу, а уж тем более записывать кого-то в экстремисты, ни в коем случае нельзя», — сказала парламентарий. Она извинилась перед всеми, кого могли задеть ее слова.
Вот мои замечания на этот счёт:
1. Теперь если даже возникнет более коварная пандемия чем Covid-19, никогда не будет той мировой авантюры, которая была вокруг Covid-19. Мировая политическая повестка изменилась.
2. Накопилось гигантское количество научных работ о прививках от Covid-19, их истинной роли и издержках. Есть объективная картина. СМИ должны сделать анализ на этот счёт.
3. Обратите внимание на то, как в мире быстро прекратились представления о статистике заражений, а также предложения теста на ковид. Кстати, Китай как скрывал это всегда, так и продолжает это делать. Теперь весь мир последовал примеру Китая.
4. Сейчас зверствует грипп и никакой огласки. Люди миллионами тяжело болеют. Изменилась политическая повестка! Вот так!
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