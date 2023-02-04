Нумерологический прогноз: в феврале лучшим ориентиром будущего успеха послужит альтруизм

Энергии этого месяца: число 9 (2+0+2+3 — число года + 2 — число месяца).
В этом месяце лучшим ориентиром будущего успеха послужит альтруизм.
Рекомендации для месяца с числом 9:
Занимайтесь благотворительностью, помогайте людям, если у вас есть такая возможность.
Научитесь понимать своих близких, не отказывайте им, когда они о чем-то просят.
Уделите внимание друзьям. Им не хватает вашего присутствия в их жизни.
Настала пора прощаться со всем, что отжило свой срок. В предстоящем периоде возможны разочарования в дружбе или в отношениях, которые не приносят ничего, кроме разочарований. Возможно, вам не хочется ставить точку и сжигать мосты, но это нужно сделать, чтобы двигаться вперед.
В феврале будет характерна склонность к анализу информации. Будьте милосердны, но не закрывайте глаза на то, что кто-то обирает вас и ничего не дает взамен. Вы будете внимательно следить за поведением партнера и обдумывать его действия. Если что-то не понравится, скорее всего, вы прервете отношения.
Энергетический баланс будет в норме: вам хватит сил не только на текущие дела, но и на будущие.
Возможно на работе некоторые проекты завершатся, или вы поймете, что скоро достигнете цели. Сейчас самое время подумать о том, чем бы вы хотели заниматься дальше.
В феврале хороший период для обучения. Нужно направлять энергию на свое развитие. Тогда вы найдете новые знакомства, единомышленников, возможности.
Воспринимайте месяц с числом 9 как необходимую стадию очищения. Снимите с себя груз прошлого, и пусть перед вами откроется ясный путь, которым вы пойдете с началом нового цикла.
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