Катар купил талибам целую страну?

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4 февраля 2023, 13:02 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

"Ишак, запряжённый в тележку с золотом, откроет любые ворота". Древняя мудрость, актуальная и поныне. Помниться, в августе 2021 года разведчики и дипломаты всего мира, сломали себе мозг, не понимая, как запрещенные талибы без боя взяли Кабул. Оказывается всё банально. Эмир Катара заплатил бывшему президенту Афганистана Ашрафу Гани более $ 110 млн за то, чтобы он сдал страну движению «Талибан»* без сопротивления. Раскопавшие эту сенсацию итальянские журналисты, предъявили документ о получении этих денег специальным представителем Ашрафа Гани и бывшим главой Центрального банка Афганистана Аджмалом Ахмади от представителя Катара Мутлака аль-Кахтани 7 июля 2021 года. В нем указана сумма — 110 478 000 долларов.

По данным из архива Министерства иностранных дел Катара, Кахтани в этот день находился в Кабуле и встречался с Ашрафом Гани в президентском дворце. В письме также говорится о том, за что именно бывшему афганскому президенту были переданы эти деньги и что через пять дней после их получения он бежал из страны, а талибы вошли в Кабул.

Ранее о чем-то подобном говорили и некоторые бывшие высокопоставленные сотрудники службы безопасности Афганистана. Они также заявляли, что был приказ Кабула — не воевать. В частности, экс-заместитель министра внутренних дел и обороны страны генерал Мурад Али Мурад в интервью СМИ говорил, что Афганская национальная армия хорошо обучена и оснащена в военном отношении. Однако из-за глобального заговора правительство пало, и талибы одержали победу.

Все опрошенные "АН" эксперты, знающие регион, удивились не самому факту предательства: "это норма", а сумме взятки: "Продать страну по цене хорошей квартиры - вот это не норма!". Так же интересна реакция США, армия которой так позорно сбежала из Афганистана. И за такие копейки!

Талибан* - запрещённая в России организация

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