Как изменится школьная программа по литературе в 2023 году?

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3 февраля 2023, 21:40 Зина Кошкина Источник: me/s/bpshkola

В изучаемый курс войдет военная проза советских времен, а вот «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына из него могут исключить.

В Государственной Думе подтвердили информацию о готовящихся переменах в перечне литературных произведений, обязательных для изучения в российской школе.

По словам депутатов, в школьную программу по литературе, причем уже в текущем году, вернется целый ряд произведений советских авторов, полный перечень которых народные избранники раскрывать не стали. Они лишь отметили, что «как минимум» речь идет о «Молодой гвардии» Александра Фадеева и произведениях Юрия Бондарева, список которых открывает «Горячий снег». И это дескать – практически всё, что твердо известно на данный момент.

Возникшая неопределенность, как водится, тут же обросла самыми феерическими предположениями о том, что из советского литературного наследия получит право на второе пришествие в школьную программу, а что из нее вымарают за ненадобностью. При этом в числе кандидатов на возвращение называют даже суперреволюционный опус Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказывающий о первых строителях так и не состоявшегося светлого коммунистического будущего в нашей стране.

В последнее, честно говоря, верится с трудом.

Неужто, прости господи, кто-то и впрямь считает это последним словом программы морально-нравственного воспитания российских школьников?

Впрочем, шутки в сторону. Вслед за депутатами масс-медиа в один голос твердят о скором исключении из школьной программы произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Ссылаясь на неназванных экспертов, они рассказывают, что проведенный этими специалистами анализ показал: многие факты, описанные в книге Нобелевского лауреата 1970 года, были им выдуманы. А раз так, то как сам «Архипелаг», так и другие произведения, которые «не выдержали испытание временем», будут исключены из программы.

Скажем прямо: возможная перспектива замены в школьной программе Солженицына на Николая Островского беспокоит многих. Кто-то сравнивает чисто литературные достоинства произведений этих авторов и, увы, не в пользу создателя образа Павки Корчагина. А кто-то ищет в, казалось бы, «детском» вопросе символы грядущей смены политических векторов в нашей стране. И убеждает себя и других, что находит их.

В любом случае страсти потихоньку накаляются. А это в непростых условиях, и без того сложившихся за последний год, нашей стране явно ни к чему.

Мы уверены, что в Минпросвещения держат ситуацию под контролем и в скором времени внесут ясность в вопрос, волнующий не только учителей, школьников и их родителей, но и общество в целом. И тем самым прекратят усиливающееся брожение умов и распространение слухов.

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