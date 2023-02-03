«Десять сталинских ударов» товарища Си

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3 февраля 2023, 16:29 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

"Десять сталинских ударов" - это крупные военные освободительные операции Великой Отечественной войны. Вначале, в период лизоблюдства, их называли по праву именно так. Затем, в период развенчания, чтобы самим не развенчаться, слово "сталинских" исчезло. Как будто не было Верховного Главнокомандующего.

Говорят, что другой Верховный, но уже китайский, товарищ Си, очень серьезно изучал опубликованные и закрытые материалы Сталина. И однажды сказал: "Сталин был великий грузин, который любил и сделал для России больше самих русских".

При самом Си Китай шагнул вперед так широко, что у многих появилось беспокойство за целостность китайских штанов. Но штаны оказались крепки. Никакие санкции, никакой бойкот не смогли выдернуть ни единой нитки. Разве только немного помяли наглаженные стрелки. В чём причина? Осмелюсь предположить, что в осознании важности науки и в колоссальных вложениях в научные исследования. Которые не снижаются, а только растут год от года.

В 2009 - 580 миллиардов юаней (примерно миллиард долларов). А в 2019 - уже 2 трлн. 174 миллиарда юаней! В 2020 году только госрасходы Китая на НИОКР достигли 2,44 трлн юаней ($378 млрд), составив долю в 2,4% от ВВП. В 2021 году выросло на 40 % за год до рекордного значения 2,79 трлн юаней или 441,3 млрд. долларов. Подчеркну - это лишь госрасходы. И они составляют примерно 16, ещё раз шестнадцать (!) процентов от общего научного бюджета Китая. 77 процентов дает бизнес. 7 - университеты.

По законам жанра было бы уместно вставить наши расходы на НИОКР, но не будем о грустном. Тем более, как бы не попасть впросак, так как по разговорам, они, уже утвержденные, активно уменьшаются. Говорят, например, что планируется срезать миллионов сто (две с половиной полноценных экспедиций) с исследований Арктики.

У Китая, конечно, есть свои тараканы в научном шкафу. Из-за того, что львиную часть расходов несет бизнес, существует перекос. Инвестиции в фундаментальные исследования составили 6% от общего объема (в США – около 15%), в прикладные исследования – 11,3%, в развитие новых технологий – 82,7%. То есть вложения идут в то, что можно быстренько внедрить и заработать юаней немного.

Хотя именно из-за этого перекоса мы собираем китайские автомобили, а не наоборот. Да что там целый автомобиль! Злые языки врут, что на Гранту будут ставить только механику, так своего автомата (кроме Калашникова) пока не придумали.

Между тем, останавливаться на достигнутом Китай не собирается. Небольшая цитата из товарища Си: «Мы должны ускорить темпы технической самообеспеченности, чтобы не быть задушенными иностранными странами.

Китай должен стремиться стать мировым лидером в важных научных и технологических областях, пионером в передовых междисциплинарных областях, а также крупным научным центром и центром инноваций для всего мира".

Мы, конечно, тоже стараемся не отставать. Вот вполне реальная новость. "Ученый из Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал инновационное кадило - на основе каталитической горелки. Преимущество в том, что оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло.

Кадило работает на смеси пропана и бутана и воздуха и потребляет мизерный объем газа. Пилотные испытания прошли в храме в Новосибирском Академгородке". А вы говорите, инноваций нет!

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