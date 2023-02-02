Европе нужен новый 1989 год

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2 февраля 2023, 22:21 Стефано ди Лоренцо​

1989 год ознаменовался освобождением Восточной Европы от советского контроля. Польша, Венгрия, Чехословакия и другие страны восстановили свою полную независимость, а год спустя после падения Берлинской стены в ноябре 1989 года Восточная Германия воссоединилась с Западной Германией. Через 2 года Советский Союз распался.

В 1990-е годы советские войска покинули страны, ранее входившие в Варшавский договор - военную организацию, созданную в 1955 году в ответ на Организацию Североатлантического договора или НАТО, основанную в Западной Европе шестью годами ранее. Спустя 30 лет после распада Варшавского договора некоторые могли бы подумать, что Европа сможет освободиться от США и НАТО. Но это мнение, конечно, особенно сейчас, является анафемой в трансатлантическом публичном дискурсе и почти автоматически ведет к обвинениям в российской пропаганде. Но на самом деле в евро-американском союзе нет ничего естественного и абсолютно необходимого.

Господство США в Европе было прямым следствием Второй мировой войны и последовавшего за ней разрушения Европы. Оккупационные силы НАТО и память об ужасах войны служили цели обеспечения мира на континенте, пережившем две мировые войны в течение тридцати лет. Эти две войны продемонстрировали, что европейские страны, при всей своей изощренности, не могли найти пути мирного поиска решений и компромиссов, когда их интересы расходились. Процесс европейской интеграции, приведший впоследствии к образованию ЕС, с самого начала открыто поддерживался администрацией Трумэна и тайно ЦРУ.

Одной из важнейших целей Америки в поддержке европейской интеграции было решение «немецкой проблемы». Германию обвиняли в развязывании обеих мировых войн. Сильная Германия могла и дальше представлять угрозу для Европы. А после Второй мировой войны стало ясно, что Германию необходимо держать под контролем. Страх перед тем, что в Европе будет доминировать Германия, охватил британцев и французов уже в начале XX века, и после зверств нацистов это вызывало у многих ужас. В результате Первой мировой войны часть Германии была оккупирована французскими солдатами, но всего за несколько лет после прихода Гитлера к власти в январе 1933 года немецкий реваншизм привел Европу к катастрофе.

Из-за естественной нестабильности региона, в котором были по крайней мере три исторически соперничающих между собой державы, длинный мир в Европе мог быть установлен только силой оккупантов. Европа де-факто сюзерен США с 1945 года, так как США контролируют внешнюю политику европейских формально независимых государств. Первые 40 лет после Первой мировой войны Советский Союз был врагом, против которого объединилась Западная Европа.

Америка и Западная Европа стали ближе, чем когда-либо. Это интересное развитие, если учитывать, что «проект Америка» начался как ответвление европейской цивилизации и освобождение от традиционного европейского миропорядка, где общества были строго разделены на классы, и у человека было очень мало возможности развиваться, самого себя делать, становиться выше своего класса, назначенного при рождении. По сути, Америка была создана теми, кто сбежал от старой Европы. А потом молодая нация Америка, свободная от первородных грехов европейского империализма и национализма, выступала за прогресс и освобождение от декадентской и в конечном счете саморазрушительной европейской цивилизации.

Сегодня Европа и Америка кажутся почти неотделимыми друг от друга по духу и действию. Американская поп-культура вторглась в дома и живет в воображении большинства европейцев. На политический дискурс также повлияли последние американские тренды. Нигде в мире Барака Обаму так не приветствовали, а Дональда Трампа так не презирали, как в Европе.

Однако сегодняшняя Европа — это не та Европа, которая возникла из пепла Второй мировой войны. Ей, кажется, больше не нужна «щедрая» рука США, которая должна была спасти Европу от самой себя. Европейские страны уже более восьмидесяти лет мирно сотрудничают. Европейцы знают и понимают друг друга лучше, чем большинство американцев знают Европу. Европейцы могли бы использовать собственный опыт, чтобы продолжить сотрудничество без американского контроля. Было бы абсурдно говорить, что современные европейские «демократии» недостаточно созрели, чтобы решать свои проблемы без посредничества США.

Однако, крайняя поляризация общественного дискурса в США, сконцентрированная вокруг вопросов расы, сексуальной идентичности и иммиграции, совершенно не способствует нахождению гармоничных решений этих вопросов. Это может показаться удивительным для большинства людей на Западе, но в подавляющем большинстве стран остального мира права ЛГБТ и аборты просто не являются теми вопросами, которые люди считают центральными политическими и достойными постоянных общественных коллективных дебатов. У людей просто-напросто есть совсем другие проблемы, намного важнее вышеуказанных.

Вместо того, чтобы действовать в качестве нейтрального арбитра в конфликтах других стран, США (и все более Европа, находящаяся под опекой США) рискуют еще больше поляризовать и усилить напряженность между различными группами в других странах. Возьмите Украину или Беларусь, где безоговорочная поддержка США и ЕС еврофилов против не таких ярых еврофилов привела одну страну к войне с большей частью собственного населения, а другую к краю революционного хаоса, остановить который можно было только ценой невероятных усилий.

Европейцы, в частности молодые европейцы, настолько благоговеют перед Америкой, что в 2020 году, во время пандемии, десятки тысяч человек в разных городах вышли на улицы, чтобы выразить протест в знак солидарности с убийством Джорджа Флойда, убитого, по всей видимости, только потому, что он был чернокожим. Мало кто задумывался над тем, что в Европе этого не существует. Европа же не Америка.

Европа построила традицию всеобщего процветания посредством государственного социализма, с щедрыми льготами, высокими налогами и некоторой степенью базового социального обеспечения. В Европе бесчисленное множество социалистических партий, и никто не видит в них ничего плохого. В Америке одно слово «социализм» перекликается с воспоминаниями о сталинских репрессиях и тирании, хотя европейский социализм не имеет с этим ничего общего. Однако многие американцы, кажется, просто слишком невежественны, чтобы понять это, и предпочитают верить в собственные страшилки о социализме.

Недавняя атака США на газопровод «Северный поток» также доказывает, что США, мягко говоря, не всегда заинтересованы в процветании Европы. Многие годы США говорили, что Северный поток 2 — это «плохая идея, плохой план», что он нанесет ущерб европейской безопасности. По всей видимости, США всерьез считали, что их европейские партнеры не могли сами решать, что для Европы хорошо, а что нет. Небрежность, с которой представители США могли так поступать, должна вызывать беспокойство у людей, обладающих некоторым самоуважением. Однако, никакой реакции со стороны Европы после атаки на «Северный поток» не последовало.

В конечном итоге, США не заинтересованы в том, чтобы ЕС стал полюсом, альтернативным господству США. Некоторые государства в Европе (Польша, страны Балтии), похоже, больше привязаны к Вашингтону, чем к интересам европейского единства. Но таким образом подчиненная Европа отклоняется от своего естественного пути развития во имя какого-то фанатичного идеала трансатлантицизма. Вместо этого европейские страны должны были начать сотрудничать на основе рационального реализма. Эмансипация от США — первый необходимый шаг в этом направлении. Но из-за европейской слабости и разобщенности пока это всё больше похоже только на мечту.

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