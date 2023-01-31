Вассерман: Пугачева сумеет разобраться, где ей больше платят за концерты

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31 января 2023, 22:20 Александр Саргин

Фото: Komsomolskaya Pravda

По сообщениям СМИ, Алла Пугачева со своим мужем-иноагентом свили в Израиле уютное семейное гнездышко, наладили быт, пытаются учить иврит и делают вид, что у них все хорошо.

С другой стороны, у СМИ имеется информация, что супруги ищут себе в этой же стране новый дом, в котором 73-летняя «примадонна» и ее 46-летний супруг снова попытаются обрести друг друга...



«Не ожидал от Аллы Пугачевой, что она уедет и вообще, такой ее реакции на происходящее, - заявил «АН» депутат Госдумы, политический консультант и «знаток» Анатолий Вассерман, - да я и не особо задумывался над ее реакцией. Но, скорее всего, Алла Борисовна всегда была такой. И все же нам надо больше беспокоиться о том, какие настроения у аудитории и почему у нас столько людей, на мнения которых ориентируется эти артисты? И почему среди тех, кто покупает дорогие билеты на концерты или приглашает артистов на некие мероприятия, столько персонажей, с подачи которых эти артисты и высказывают, мягко говоря, антинародные тезисы?».

Как известно, Алла Пугачева, обращаясь, видимо, к российской аудитории, не так давно изрекла фразу – были холопами, стали рабами. С другой стороны, нельзя исключать, что она имела в виду кого-то из своего ближайшего нетрадиционно ориентированного окружения, где принято играть в «рабов», «рабынь» и прочие развивающие игры.

«Основная задача артиста - вызывать сильные эмоции у зрителей, - считает Вассерман, - поэтому я не особо обращаю внимание на то, что они говорят. Что касается содержания их высказываний, то они гораздо чаще провозглашают отнюдь не собственную мысль, а то, что принято говорить в их тусовке, на которую они и ориентированы».

«Знаток» вспомнил, как та же Лия Ахеджакова в свое время произнесла, что каждый день читает «Новую газету», потому что она «должна знать, что она думает». По его словам, подобные мнения они оглашают «максимально эффектно» и в вызывающей нервное напряжение форме.

Ну что ж, работа у них такая, говорит Вассерман, и даже немного жаль, что многие из них уходят из нашего поля зрения, но ведь «появятся другие». Как сказано в одном фильме, никогда не гоняйся за женщинами и трамваями, потому обязательно будут следующие, напомнил «знаток».

«Что касается того, увидим ли мы ее снова в России, то я думаю, что все-таки увидим, потому что Пугачева сумеет разобраться, где ей больше платят за концерты», - заключил Анатолий Вассерман в разговоре с «АН».

P.S. Попутно мы решили поинтересоваться по телефону еще у одного представителя российского шоу-бизнеса о текущем положении вещей. Так вот, народный артист России Владимир Винокур на вопрос «АН» об отношении к тому, что некоторые его коллеги после начала специальной военной операции выехали за рубеж, ответил нам так: «Это не ко мне. Это их личное дело», - и положил трубку.

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