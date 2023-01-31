Переименуют ли Ярославль в Розенбург?

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 января 2023, 11:32 Павел Никитин

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В Мелитополе, городе теперь официально являющимся российским, переименовали улицу Ярослава Мудрого в улицу Розы Люксембург.

Видимо, потому что Ярослав был не только князем ростовским, новгородским, но еще и Великим киевским. Переименование произошло в рамках массовой акции обновления названий большого числа улиц Мелитополя. Покровскую здесь будут величать улицей имени Луначарского, Университетскую - Свердлова, Петропавловскую - Урицкого и т.д. Почему-то подверглась перелицовке даже улица с романтически нейтральным с точки зрения политики названием – Вишневая. Теперь она будет улицей имени 40-летия Октября.

По этому поводу вспомнился мне анекдот из недавней украинской истории: «Когда Днепропетровск переименовали в Днепр, жители Херсона напряглись». Впору и жителям Ярославля напрячься. Того и гляди проснутся однажды в каком-нибудь Розенбурге и памятника Ярославу на месте не обнаружат.

Что можно сказать? С одной стороны печально видеть плоды украинского «просвещения». С другой – напрашивается вопрос: неужели мелитопольским управленцам в это горячее время нечем заняться, кроме как этой дурацкой и мало того дорогостоящей - чушни?

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