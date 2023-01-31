Российская экономика будет расти, а блеф злорадных экспертов постепенно умолкает

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31 января 2023, 10:42 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз для российской экономики на​ следующие два года. В​ этом году вместо падения на​ 2,3% ждут роста на​ 0,3%, что даже лучше ожиданий властей​ РФ.

Снижение ВВП России в​ 2022-м вместо прогнозируемых 3,4% оценили в​ 2,2%, за​ этим последует «умеренно позитивный рост в​ 2023 году», говорится в​ январском​ обновлении​ к​ докладу о​ перспективах развития мировой экономики.

Вот мои выводы на этот счёт:

1. Видимо, Россия успела аффилироваться​ и интегрироваться в мировую экономику. Пусть параллельно-импортно, дико и уродливо, но это​ факт!

2. Респект прогнозам профессора-географа Зубаревич за смелость и пионерство, так как​ многие экономисты-чиновники бездарно отмалчивались. И пусть ни один прогноз Зубаревич не сбылся. Она организовала полезную стрессотерапию своими заблуждениями.​

3. Газлайтинг в отношении России с её 2 процентами мировой экономики разоблачён. Россия имеет экономическое влияние.

Об этом​ говорили многие участники Давосского форума.

4. Постепенно умолкает садо-мазохистическая и злорадная риторика о разрушении России многих экспертов. Их рейтинг падает, согласно моей статистике. На своём видеоканале меня больше интересуют не события, которые порой спорны и их нужно проверять. Меня больше интересуют то, что с нами происходит (феноменология). Наши чувства и мысли не оспоримы, они рядом с нами, а инфу нужно проверять. Мир будет зависеть от того, что с нами происходит.​

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