Российская экономика будет расти, а блеф злорадных экспертов постепенно умолкает

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз для российской экономики на следующие два года. В этом году вместо падения на 2,3% ждут роста на 0,3%, что даже лучше ожиданий властей РФ.
Снижение ВВП России в 2022-м вместо прогнозируемых 3,4% оценили в 2,2%, за этим последует «умеренно позитивный рост в 2023 году», говорится в январском обновлении к докладу о перспективах развития мировой экономики.
Вот мои выводы на этот счёт:
1. Видимо, Россия успела аффилироваться и интегрироваться в мировую экономику. Пусть параллельно-импортно, дико и уродливо, но это факт!
2. Респект прогнозам профессора-географа Зубаревич за смелость и пионерство, так как многие экономисты-чиновники бездарно отмалчивались. И пусть ни один прогноз Зубаревич не сбылся. Она организовала полезную стрессотерапию своими заблуждениями.
3. Газлайтинг в отношении России с её 2 процентами мировой экономики разоблачён. Россия имеет экономическое влияние.
Об этом говорили многие участники Давосского форума.
4. Постепенно умолкает садо-мазохистическая и злорадная риторика о разрушении России многих экспертов. Их рейтинг падает, согласно моей статистике. На своём видеоканале меня больше интересуют не события, которые порой спорны и их нужно проверять. Меня больше интересуют то, что с нами происходит (феноменология). Наши чувства и мысли не оспоримы, они рядом с нами, а инфу нужно проверять. Мир будет зависеть от того, что с нами происходит.
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