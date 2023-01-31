Армянский форпост

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31 января 2023, 09:16 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В пылу украинских событий на второй-третий-десятый план отошли проблемы Закавказья. А между тем, наши "заклятые партнеры", очень похоже, собираются там открывать "второй фронт". И на сей раз не "за", а совсем против нас. МИД, как обычно, грозит пальчиком: "ай-яй-яй", когда нужно стучать ботинком.

На днях в Армению прибудет новая так называемая гражданская мониторинговая миссия ЕС. Сроком сразу на два года. Прибудет по запросу Армении, без согласования с Баку, и уж тем более против воли Москвы. Официально задача миссии «повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном». Каким образом ее решать? Да проще простого: "ее сотрудники будут патрулировать территорию вдоль международно признанной границы Армении и сообщать о ситуации на местах".

Уязвлённый Ильхам Алиев заявил: «Отправка такой миссии крайне нежелательна. Это не укрепит безопасность, скорее это подорвет формат переговоров с нами». МИД РФ в кое то веки поддержал: "Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия»

Как и кого набирают в "гражданские миссии" ЕС или иных международных организаций прекрасно знают в серьезных зданиях в центре Москвы, рядом с "Детским миром". Одна из таких организаций прокололась в ходе первой чеченской войны. Пользуясь пропуском "вездеходом", на своих джипах они вывозили раненых боевиков на лечение в Дагестан, а затем в Турцию. И это самое малое из их прегрешений. "Ми-6 знает, что ФСБ знает, что Ми-6 знает".

А тут мониторинг границы в зоне вооруженного противостояния в сфере интересов РФ! Да ещё просьбе "братского Еревана"! Мало кто обратил внимание, а зря! на смену чрезвычайных послов США в Армении и России. Знакомьтесь: посол в Москве Lynne Marie Tracy. Прелюбопытнейшая биография! Средняя Азия, Пакистан, Афганистан, Госдеп США, Совет Национальной безопасности. Знающие люди советуют не обращать внимания на внешность и называют её "Американской гадюкой". Говорят, это прозвище даже в личном деле закреплено. "Гадюка" прибыла к нам прямиком из Армении, которая во время ее посольства изрядно шатнулась к западу от Москвы.

А вот посол в Армении Kristina Kvien прибыла в Ереван прямо-таки из Киева. Веселенькая рокировочка, не правда ли?! А если учесть обучение в United States Army War College (USAWC) (что-то типа Академии сухопутных войск по нашему) и дальнейшую карьеру, то вопросов о принадлежности Кристины к стратегической разведке США не возникает от слова совсем. Это уже даже не гадюка, это гюрза. И понятно, что кусать она будет нас.

Можно ли что-то противопоставить? В принципе, да. Поддержать за экономическое вымя. В прошлом году из России в Армению ушло 3,2 миллиарда долларов. Против 0,8 млрд. в 2021 году. А теперь смотрим цифры бюджета "ереванского брата" за прошлый год: расходы бюджета составляют примерно 4,44 млрд., доходы - 3,94 млрд. долларов. То есть из нашей страны в солнечный край Арарата, который демонстрирует своё "фи" Москве ушла вторая доходная часть бюджета! А вы говорите "нет у вас методов против Кольки Сапрыкина!".

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