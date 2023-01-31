«Оппозиция» в лице русских классиков

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31 января 2023, 08:52 Дарья Фелипчук

В Госдуме предложили убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. По словам первого замглавы фракции «Единой России» Дмитрия Вяткина, произведение должно быть исключено по причине того, что его автор «вымарал в грязи свою собственную Родину». Стоит отметить, что данное заявление было опровергнуто «Единой Россией» в тот же день.

Не секрет, что Солженицын был одним из главных диссидентов советской эпохи, благодаря ему в прессе впервые заговорили о ГУЛАГе и о системе карательных органов СССР. «Архипелаг» представляет собой «зеркало контрреволюции» и повествует о том, что на самом деле скрывалось за напускной бравадой официальной хроники событий. Разумеется, именно по этой причине произведение писалось втайне: экземпляры рукописей хранились в разных городах, а по завершении работы над «Архипелагом» Солженицын вывез его через посредника за рубеж (примечательно, что снятые на плёнку страницы были переправлены в банках из-под икры). Конспирация, однако, не оправдала надежд и не стала преградой для КГБ. Писатель был объявлен изменником Родины, лишён гражданства и выслан из СССР.

Настолько открыто заявлять о своих взглядах осмеливался не только Солженицын, чьи произведения намереваются исключить из школьной программы, но и некоторые известные русские классики, из-под пера которых порой выходило не что иное, как обличительная политическая сатира.

«По рассмотрении оказалось, что как самое содержание, так и все изложение сих повестей обнаруживают вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие», – так было заявлено в переписке между секретным цензурным комитетом и должностными лицами после ареста М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1848 году. В «Отечественных записках» были опубликованы две повести, в основе которых лежала нескрываемая критика существующего государственного строя. Инакомыслие в России николаевской эпохи жестоко преследовалось, поэтому за либеральные идеи, идущие вразрез с «чугунным» цензурным уставом того времени, Салтыков-Щедрин был выслан в Вятку на неопределённый срок.

Небезызвестный А. Н. Радищев был приговорён к смертной казни за вольнодумство в «Путешествии из Петербурга в Москву», которое по праву может считаться первой оппозиционной книгой в России. Помещик Радищев выступил против крепостничества и показал множество примеров вопиющего беззакония и бесправности крестьян. В 1790 году из печати вышло небольшое количество экземпляров, но шум поднялся мгновенно. Книга дошла до рук Екатерины II, и Радищев был назван «бунтовщиком – хуже Пугачева». Впрочем, даже несмотря на такое нелестное высказывание из уст императрицы, привести приговор в исполнение не довелось, и писатель был сослан в десятилетнюю ссылку в Сибирь. «Путешествие» же было включено в советскую школьную программу и по сей день изучается в старших классах.

Критика власти – неизменное явление в литературе, которое небезосновательно пресекалось в зависимости от того или иного политического режима. Потому исключать из школьной программы тех авторов, чьи произведения являются частью культурного наследия страны и чьи имена в действительности являются лицом русской литературы – едва ли разумно.

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