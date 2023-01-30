Путешествия будущего: сон наяву

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 января 2023, 21:29 Екатерина Максимова,

В прошлый раз мы разобрали, какие профессии будут востребованы ближайшие двадцать лет. Сегодня разберем, как в грядущем люди будут странствовать. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, как себя чувствует Меркурий, покровитель дороги в революционном знаке Водолея и Уран, лорд этого созвездия, определяющий новую эпоху в целом.

Меркурий в воздушной стихии чувствует себя хорошо, поэтому можем предположить, что на месте люди сидеть не будут, коммуникаций и передвижений будет очень много, но к путешествиям реальным присоединяться путешествия виртуальные, потому что Уран покровитель всех высших компьютерных технологий, является следующей октавой Меркурия, то есть естественным его продолжением! Такие разработки уже ведутся, сейчас виртуальные путешествия в любую точку мира кажутся фантастикой, но уже через 10 лет они станут реальностью, а через двадцать – обыденностью.

Надев соответствующий скафандр, подключенный к сети и вашим органам чувств, вы по своему желанию сможете очутиться в далекой Амазонии, во льдах Арктики, на пляже Мальдивских островов или на шумных улицах Парижа, причем с полным эффектом присутствия, включая запах, звук, тактильные ощущения. В такие путешествия можно будет отправляться в одиночку или брать с собой всю семью. Очень важным плюсом таких туров будет безопасность тела, потому что в любом вулкане, цунами, на пальме вы не сможете нанести себе физический ущерб, а вот психический под вопросом. Скорее всего это будет очень сильно влиять на нервную систему и способно будет вызывать эффект привыкания. Но для людей с ограниченными возможностями или тех, кто боится реальной высоты, воды, толпы, откроются новые горизонты.

Еще одним прорывом станут космические путешествия для обычных людей. Эта индустрия будет развиваться семимильными шагами и через двадцать лет станет вполне доступной. В 30-х годах нашего века очень вероятен туристический тур до Луны для миллионеров, чтобы облететь вокруг нее и жить на орбите. Через двадцать лет мы еще не поймем, как покорить гравитацию, но первые ростки изобретений уже появятся.

Важно упомянуть о Нептуне, планете снов, грез, кино и фармакологии. Дело в том, что эта высшая планета в Водолее чувствует себя очень хорошо и по мнению некоторых астрологов находится в экзальтации, то есть проявляет свои лучшие качества в этом знаке. Это дает основания прогнозировать сильное развитие нептунианской темы в ближайший век.

Работа со сном и осознанные сновидческие туры будут одним из вариантов путешествия. Кроме снов Нептун еще заведует чувственными воспоминаниями и снова оказаться в свои 18 лет будет возможным, хотя, сейчас такая перспектива может казаться абсолютным бредом. Чтобы излечить всевозможные душевные недуги, расстройства нервной системы, медики совершат прорыв в медицине и создадут устройство, способное показывать ваши воспоминания, а высокие технологии позволят эти воспоминания прожить снова, но с другим развитием событий. Такие путешествия в свое прошлое, но без изобретения машины времени воплотятся в реальность. Сначала они будут частью медицинского обслуживания, а потом так понравятся, что станут изысканным досугом.

Исчезнут ли обычные путешествия по земле? В ближайшие тридцать лет не исчезнут, но конкурентов у них будет много. Сильно изменится сам транспорт, очень возможен переход на иной вид топлива, но бензин еще двадцать лет из обихода не уйдет. Водолей знак объединений и его лозунг «СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО» коснется и средств передвижения. Общественный транспорт получит очень серьезное развитие и новые формы.

В следующих статьях обсудим остальные сферы жизни будущего: питание, досуг, моду.

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