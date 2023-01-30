Война - последнее средство мировой игромании Гегемона?

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30 января 2023, 09:06 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Россия, оказавшаяся под тяжелыми западными санкциями, демонстрирует всему миру, что для торговли и​ процветания не​ нужны ни​ доллары, ни​ дружба с​ США, заявила конгрессвумен​ Марджори Тэйлор Грин.

По​ мнению политика, конфликт на​ Украине может привести к​ тому, что доллар перестанет быть мировой валютой.

«Из-за нашей собственной самоуверенности и​ „борьбы за​ спасение демократии“ на​ Украине, которая не​ входит в​ НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им​ не​ нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и​ процветать»,​ — написала она в​ «Твиттере».

«Опосредованная война» США с​ Россией на​ Украине больше всего выгодна Китаю, считает член палаты представителей конгресса США. Грин призвала Вашингтон остановить конфликт.

Вот мои размышления на этот счёт.

Коварство Гегемона перед миром​ основывается на построенной им мировой экономики, которая в своём основании имеет игроманические механизмы.​

По сути, глобальная экономика, отстроенная США, это​ экономика игромании. И Гегемон, почуяв риски и сбои игроманической экономики защищается военной экспансией или лохованием с использованием крапленых карт финансовых знаков. И это ему делать легче, так как он ​ сам владелец этого общемирового казино. Финансовые пирамиды - это лишь маленькие метастазы более мелких аферистов-конкурентов, которые уже осознали существование этого мирового казино, руководимого Гегемоном.

Международные субъекты делают ставки, а​ владелец казино Гегемон решает кого лоховать с краплеными картами, а кого не лоховать. Настоящая мировая война начнётся тогда, когда Китай станет жертвой этого лохотрона.

Игроманы, также, как и Гегемон, чувствуя свою экономическую обречённость, часто идут на бездарную агрессию, явные аферы, экспансию, поиск ресурсных стран, которые можно ограбить в окультуренном формате. Но в начале они устраивают замануху на основании своих сомнительных капиталов.​ Россия​ как энергетически ресурсная страна оказалась жертвой этой заманухи.

В качестве рецепта решения проблемы приведу аналогии​ и некоторые пункты об игромании. А экономика наша игроманическая​ как показано мною выше​ и эти аналогии будут полезны. Приведу эти параллели между психотерапией игромании личности и проблемы США как главного рассадника игромании мировой экономики:

1. То, что скрывает США опасно для всего мира!​ Мир может быть в любое время ошарашен. И от былой стабильности ничего не останется.

2. Игроману верить нельзя, так как он хронический лжец и манипулятор. Самая сильная манипуляция игромана - это угроза самоубийством, если ему не дадут денег на очередную ставку.

2. Объективный взгляд на США со стороны международных субъектов, вызванных современной ситуацией и конфликтом США-Россия из-за Украины, может подорвать доверие мира к США. Это усилится, если замороженные капиталы России будут экспроприированы и переданы другим.

3.​ Банки мира должны осознать игроманию США и его роль как мирового владельца казино.

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