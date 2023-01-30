Война - последнее средство мировой игромании Гегемона?

Россия, оказавшаяся под тяжелыми западными санкциями, демонстрирует всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни доллары, ни дружба с США, заявила конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин.
По мнению политика, конфликт на Украине может привести к тому, что доллар перестанет быть мировой валютой.
«Из-за нашей собственной самоуверенности и „борьбы за спасение демократии“ на Украине, которая не входит в НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать», — написала она в «Твиттере».
«Опосредованная война» США с Россией на Украине больше всего выгодна Китаю, считает член палаты представителей конгресса США. Грин призвала Вашингтон остановить конфликт.
Вот мои размышления на этот счёт.
Коварство Гегемона перед миром основывается на построенной им мировой экономики, которая в своём основании имеет игроманические механизмы.
По сути, глобальная экономика, отстроенная США, это экономика игромании. И Гегемон, почуяв риски и сбои игроманической экономики защищается военной экспансией или лохованием с использованием крапленых карт финансовых знаков. И это ему делать легче, так как он сам владелец этого общемирового казино. Финансовые пирамиды - это лишь маленькие метастазы более мелких аферистов-конкурентов, которые уже осознали существование этого мирового казино, руководимого Гегемоном.
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Международные субъекты делают ставки, а владелец казино Гегемон решает кого лоховать с краплеными картами, а кого не лоховать. Настоящая мировая война начнётся тогда, когда Китай станет жертвой этого лохотрона.
Игроманы, также, как и Гегемон, чувствуя свою экономическую обречённость, часто идут на бездарную агрессию, явные аферы, экспансию, поиск ресурсных стран, которые можно ограбить в окультуренном формате. Но в начале они устраивают замануху на основании своих сомнительных капиталов. Россия как энергетически ресурсная страна оказалась жертвой этой заманухи.
В качестве рецепта решения проблемы приведу аналогии и некоторые пункты об игромании. А экономика наша игроманическая как показано мною выше и эти аналогии будут полезны. Приведу эти параллели между психотерапией игромании личности и проблемы США как главного рассадника игромании мировой экономики:
1. То, что скрывает США опасно для всего мира! Мир может быть в любое время ошарашен. И от былой стабильности ничего не останется.
2. Игроману верить нельзя, так как он хронический лжец и манипулятор. Самая сильная манипуляция игромана - это угроза самоубийством, если ему не дадут денег на очередную ставку.
2. Объективный взгляд на США со стороны международных субъектов, вызванных современной ситуацией и конфликтом США-Россия из-за Украины, может подорвать доверие мира к США. Это усилится, если замороженные капиталы России будут экспроприированы и переданы другим.
3. Банки мира должны осознать игроманию США и его роль как мирового владельца казино.
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