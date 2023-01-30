Запад обещал Украине танки, на очереди — истребители четвёртого поколения

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 января 2023, 07:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Слова о том, что та или иная страна Запада не хочет вступать в открытую войну с Россией, европейские и американские политики уже повторяют, как мантру. А на деле всё выглядит так, как будто они намеренно делают всё, чтобы этот вооружённый конфликт наверняка состоялся. Сразу вспоминаются недавние откровения Джонсона, Меркель и Порошенко о том, что Минские соглашения были нужны только для подготовки украинской армии к боевым действиям против России. Если учитывать этот факт, то всё сразу встаёт на свои места, и истинное намерение Запада становится совершенно ясным.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей недели ежедневно ВСУ несли трёхзначные потери в живой силе, а также утратили более ста единиц боевой техники и артиллерийских систем. На купянском участке фронта изрядно были обескровлены 14-я и 92-я бригады. Под Красным Лиманом наши войска сильно потрепали 25-ю, 80-ю, 95-ю десантно-штурмовые бригады ВСУ, а также 27-ю бригаду НГУ. Под сильный огонь нашей артиллерии и авиации попала 81-я украинская бригада, дислоцированная в районе Краматорска. Российские войска практически взяли в клещи важный оборонительный узел ВСУ в Артёмовске: продвинулись вперёд на Угледарском направлении и под городом Гуляйполе. Под Угледаром изрядно досталось 68-й и 72-й бригадам ВСУ. Большие потери вынуждают командование ВСУ прибегать к крайним мерам при мобилизации. Новых рекрутов буквально захватывают силой не только на улице и в общественных местах, но и в домах. Представители ВСУ врываются в квартиры граждан и, не церемонясь, заламывают руки мужчинам и утаскивают их вон. Факт больших потерь в ВСУ уже признали во всех западноевропейских столицах и за океаном. Но это совершенно не беспокоит кураторов команды Зеленского. В ходе специальной военной операции в российском военном ведомстве произошли кадровые перестановки. Назначены новые командующие Южным и Западным военными округами, первый возглавил генерал-полковник Кузовлев, а второй - генерал-лейтенант Никифоров. Эту инсайдерскую информацию сумел раздобыть РБК.

В течение недели главной повесткой были танки, которые Берлин всё же решился поставить Украине. На первых порах вроде бы речь идёт только о 14 британских танках «Челенджер 2» и вдвое большем количестве танков «Леопард 2», которые в равных долях выделяют Польша и Германия. Но к этому надо присовокупить БЮПМ Брэдли и другие бронемашины, что передаёт Киеву Запад, которые уже исчисляются в сотнях. К тому же желание отдать свои танки «Леопард 2» Украине выразили ещё несколько стран: Дания, Бельгия, Испания и даже Португалия. Стоит учесть, что Берлин передаёт Киеву современную модификацию «Леопард 2А6», эта машина буквально напичкана современной электроникой. На очереди также танки, исполненные на платформах советских машин Т-55 и Т-72, которые должны пройти модернизацию и техническую подготовку в Чехии и Словакии. Ещё раз хочу напомнить, что в 1941 году большую часть танкового парка вермахта составляли чешские машины. В ближайшее время у ВСУ появятся примерно 350 танков, исполненных на советских платформах Т-55 и Т-72, и около 360 танков западного образца: «Леопард-2» и «Челенджер-2», а также 31 «Абрамс» обещали Киеву Штаты.

Зеленский не устаёт клянчить у Запада истребители 4 поколения. В первую очередь имеются ввиду старые модификации А и В самолёта F16. На этот призыв уже есть отклик. Отдать свои F16 готовы Нидерланды. А вместе с ними голландцы согласны поставить Незалежной ракеты «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM и набор ракет класса «воздух-поверхность». Самонаводящиеся ракеты AIM-120 AMRAAM в варианте «B» поражают на максимальной дальности— 70 км, в варианте «С» — 110 км. Естественно, что их боевому применению будет способствовать американская спутниковая и воздушная разведка.

Запад не скрывает, что готовит ВСУ к новому наступлению и рассчитывает на его успех. Западные военные специалисты отлаживают систему управления украинскими войсками.

Помимо затыкания дыр на фронте, Генштаб ВСУ завершает подготовку резерва, в состав которого войдут два корпуса (по 4 бригады в каждом) и десять отдельных бригад. Общая численность резерва составит 76 000 штыков. Вооружать его будут преимущественно оружием и техникой западного образца. При каждом объявлении о предоставлении Киеву новых вооружений западные политики обязательно делают политкорректную оговорку, что не хотят прямой конфронтации с Россией. Думаю, что это произносится с одной целью: когда война всё же начнётся, они в её инициировании обязательно обвинят Москву.

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