Чип и Дейл спешат на ликвидацию африканского пожара

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30 января 2023, 07:49 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Наверное зря порой выражаю скептицизм по уровню возможностей российской дипломатии. Есть ещё порох в пороховницах и ягоды в соответствующем месте! Не успел самолет главы нашего МИД Сергея Лаврова приземлиться во Внуково-3 после блистательного африканского вояжа, как Боинги Госдепа США начали поганить африканское небо своими выхлопами. "Бояться, значит уважают!", - говорили у нас в умеренно пьющем заводском посёлке.

Судя по репортажам наших СМИ, гвоздем африканского турне Лаврова стало крайне актуальное на сегодня посещение памятника Пушкину в далекой африканской стране, название которой простому читателю мало, что скажет. Хотя назову: Эритрея. Но что требовать с ТВ?! Им нужна картинка, а в Эритреи ее было много, и она была красивой. В отличии, от той же ЮАР с ее протокольными встречами. Хотя именно она и была ключевой.

Что нам нужно от страны бывшего апартеида? Что нужно им от нас? Как сообщает РБК: "Внешнеторговые связи России и ЮАР не слишком велики (каждая страна занимала менее 1% во внешнеторговом обороте другой по состоянию на четвертый квартал 2021 года), Москва и Претория имеют немало общего во внешней политике: обе имеют прочные связи с Пекином, выступают за многополярный мир, поддерживают уход от доллара во взаиморасчетах и входят в БРИКС, председательство в котором в этом году перешло к ЮАР. ЮАР также планирует принять участие во втором саммите Россия — Африка, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге".

Ну, про мир, дружбу, жвачку нам расскажут госканалы. А мы поговорим о более приземлённых вещах. Например, про алмазы, которых не счесть в каменных пещерах. Согласно открытым данным, самой добывающей страной в мире является Россия – 39,116 млн. карат в год. Далее идет Ботсвана – 22,877 млн. карат, Канада - 17,615, ДР Конго – 14,091. И замыкает блестящую алмазную пятерку именно ЮАР – с 9,717 млн. карат (данные 2021 года). Вся эта полноводная алмазная река направляется в два мировых центра огранки: Антверпен и Дубай. Кстати, именно благодаря позиции Бельгии наши алмазы не объявлены нон-грата в ЕС. Так что, думаю, алмазная тема была если не главной, то "одной из" во время визита Лаврова в Преторию.

И это вызвало беспокойство в "вашингтонском обкоме". По стопам Лаврова в ЮАР прилетела министр финансов США Йеллен, и заявила: «На нарушение санкций местным бизнесом или правительством — мы будем реагировать быстро и жестко, и мы, безусловно, призываем к соблюдению этих санкций. Это обсуждение, которое у меня было здесь. Позвольте мне прояснить: мы считаем Южную Африку одним из наших друзей.»

Примечательно, на видео министр в сережках с бриллиантами. Может ли она дать голову на отсечение, что они не из русских алмазов?

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