Призраки в Европе

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 января 2023, 18:50 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Ох, в смутное время живем! По Европе вновь бродят призраки. Разные, и их много. Например, призрак членовредительства. Он заморочил бедолаг-европейцев и они "выстрелили себе в ногу", как метко заметила ведущая российского канала, отказавшись от нашего газа с нефтью.

Еще один страшный призрак - это призрак нечеловеческой инфляции. Она вздыбилась настолько, что европейцы насмерть замерзают в своих квартирах, не в силах платить за отопление. А виновата Америка, которая везет дорогой СПГ вместо дешевенького трубопроводного газа. В общем, не радует наступившая зима сердца парижан, измученных антироссийскими незаконными санкциями.

Но Бог с ними, с парижскими сердцами. Сами виноваты. Поговорим о злодейке инфляции. Так ли она страшна и безобразна, как ее рисуют наши теледивы обоего пола? Начнем с того, что инфляция почему-то была, есть и будет. Это как любовь, которую придумали русские, чтобы денег не платить. Инфляцию же придумали банкиры, чтобы оправдывать свои безбожные ставки. Но до ковидного сумасшествия инфляция в Европах была вялотекущей, как шизофрения. Самая жуткая в 2011-ом - 2,82% по данным Евростата. В 2020-ом минус 0, 38%. То есть, последние двадцать с лишним лет плавала в среднем районе 1 процента.

И это не шутки, это суровая реальность их бездуховной жизни! Естественно, галоп цен, который начался после 24 февраля, ошарашил расслабившихся европейцев. Особенно, младое европейское племя. Например, в прошлом году наибольший рост цен запротоколирован в Литве (23,6%), Эстонии (22,5%) и Латвии (21,8%). А меньше всего они выросли у старичков: во Франции (на 6,2%), Люксембурге (6,9%) и Испании (7,3%). В ментально близком нам Дрездене, и в целом по ФРГ, впервые с 1951 (!) года они скакнули до 10,4%. В общем, конечно, ужас ужасный.

Есть ещё один важный показатель, свидетельствующий о приближении экономического северного пушного зверька. Это его Величество Ипотека. Как обычно Европа раскололась. В бывшей братской Молдавии ставочка подросла до12,53 процентов. Серебряная медаль у Польши с 9,2% годовых. Бронза у Венгрии - 8,46%. У аутсайдеров: Австрии, Франции, Финляндии и на Мальте ставки не превышают 2 процентов. Вот такой он - звериный оскал капитализма.

Конечно, для привыкших к стабильности цен на круасаны парижан и разных прочих шведов, подорожание оного продукта на пару центов есть трагедия, "мир сошел с ума", "остановите землю, я сойду". Не закалённые, они какие-то, изнеженные. То ли дело мы: после гайдаровской реформы (1992 г. -2508%!), после безумных и безжалостных к человеку 90-ых, инфляция в 12 процентов - ха-ха-ха! Льготная ипотека под 10-15 годовых? Сдюжим! На морально-волевых выползем! Если надо - повторим!

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