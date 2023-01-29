Игромания и экономика: что делать

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29 января 2023, 16:53 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

В качестве рецепта решения проблемы приведу аналогии​ и некоторые пункты об игромании. А экономика наша игроманическая и эти аналогии будут полезны:

1. При работе с игроманом близкие, которых он лохует, должны из бюро кредитных историй ( БКИ) получить объективную информацию о его долгах. Игроман обычно скрывает многие долги. Это важные СЕКРЕТЫ.​

2. Необходимо прекратить финансово опекать игромана. Стресс будет полезным. Иначе утопия, игры, манипуляции и перекладывание​ проблемы на жертв (близких​ ​ приятелей, знакомых и др) .​

3. Банки должны осознать, что давая кредиты больным игроманам, они грабят его близких, то есть, простых россиян.​

4. Не стоит забывать использовать закон от 2013 года о возможности ограниченного лишения дееспособности игромана.​

Игроманическая экономика - экономика без будущего. Таковая эпоха постмодернизма. Кстати, вся мировая экономика уже таковая. Это лишь составляющая общемировой культуры катастрофы.

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