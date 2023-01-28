Китайско-израильский брачный договор

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28 января 2023, 10:41 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Учитесь дипломаты всех стран, а особенно нашей, у ваших китайских и израильских коллег: вот где игра ума! Вот где гуляют между струйками дождя, не замочив ног. Судите сами, Тель-Авив для Вашингтона друг, товарищ и сателлит. Пекин же - самый серьезный вызов за последние тридцать лет после крушения советского Титаника. И вот Израиль и Китай, как шерочка с машерочкой, ходят в обнимку по дорогам экономического и военно-технического сотрудничества.

Что касается последнего, то несколько лет назад Израиль занял почетное второе место после России по объёмам военно-технического сотрудничества с КНР. Как отмечается в отчете комиссии Конгресса США по американо-китайским отношениям, среди израильских поставок электронные системы управления огнем для китайского Военно-морского флота, оптика и средства связи, крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-воздух», БЛА, авиационные тренажеры и другое высокотехнологичное оружие и военная техника.

Собственно это и есть китайская политика - покупать самые передовые образцы военной и гражданской техники и более-менее успешно их копировать. Говорят, что еще в конце прошлого века Израиль за очень солидную сумму передал Китаю технологии закрытого в самом Израиле проекта создания многоцелевого истребителя Lavi (Chengdu J-10 в китайском варианте), по многим параметрам равного или превосходящего американские и советские аналоги того времени.

Сейчас Китай идет немного по другому пути. Во всем мире, и Израиль не исключение, китайский крупный бизнес пачками скупает технологические местные стартапы со всем содержимым: мозгами, идеями и патентами. Как пишут израильские СМИ, китайских братьев интересуют израильские технологии в таких сферах, как Интернет, кибербезопасность, медицинское оборудование, альтернативные источники энергии, агротехнологии.

Рост инвестиций в еврейский хай-тек с миллиарда долларов в 2015 году фантастически вырос за несколько лет и сейчас оценивается в 30 миллиардов. Оппозиция бьет в колокола: "Продаете Родину!" Вашингтон ругается американским матом: "Бойтесь китайцев, дары приносящих!" А евреи в пейсы не дуют и радуются прибытку в доме.

Милые супружеские отношения не смогли серьезно испортить даже измена Пекина с Тегераном и Дамаском. Сирия вошла в проект "Один пояс - один путь", в который Китай вкладывает сотни миллиардов долларов. И вряд ли позволит израильской авиации безнаказано, как сегодня, бомбить территорию вечного Башара Ассада. Судя по ряду утечек из дипкругов, Китай даже готов поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы FK-3 (экспортное обозначение ЗРК «Хунци 22»), которые сопрягаются с уже имеющимися российскими комплексами «Панцирь-С», также находящимися на вооружении сербской противовоздушной обороны.

Когда начинаешь распутывать этот мировой ужатник друзей, то с грустью понимаешь, что Земля - это маленький - маленький шарик, в котором правят безжалостные финансовые акулы, ради прибыли готовые сожрать и союзников, и врагов. И друг друга, конечно. O tempora, o mores!

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