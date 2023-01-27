Пекин стал научной столицей мира

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 января 2023, 19:34 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Пока в Отечестве, которое умом не понять, наукограды уничтожают путем слияния и вливания в букмекерские агломерации, наш заклятый друг Китай потеснил США в мировом рейтинг мировых наукоградов Nature Index 2022 Specialized cities. В данном исследовании речь идет о городах, где живут и работают исследователи, публикующие наибольшее число работ высокого уровня научной ценности.

Так вот, первое место с большим отрывом занял, естественно, Нью-Йорк. Шутка! Пекин. А вот на втором - Нью-Йорк. А на третьем - вновь Китай со своим Шанхаем. Где-то в хвосте плетутся агломерация Бостон и район залива Сан-Франциско. Всего в ТОП-25 мировых наукоградов в китайских девять, американских восемь, два в Британии и по одному в Японии, Южной Корее, Швейцарии, Сингапуре и Германии.

Рейтинг составляли, конечно, русофобы, так как единственный российский город - Москва - на 47 месте. Хотя всему миру известно, что столица нашей Родины мировой центр научной мысли! А кто не согласен - тот распространяет фейки о российской науке.

Но вернемся то ли к младшему нашему брату, то ли уже к старшему, к Китаю. Недавно Поднебесная объявила, что будет иметь через несколько лет сто полноценных академгородков, похожих на наш Новосибирский. Там будут жить ученые с семьями, инженеры, обслуживающий персонал. В каждом таком Академгородке будет установлен суперкомпьютер производительностью несколько петафлопс. Все они будут связаны в единую сеть и смогут решать поставленные задачи методом распределения или что-то в этом духе.

"Могут себе позволить, богатеи! А мы тут с лука на квас, да с газа на нефть перебиваемся!" - скажет постоянный зритель "Международной панорамы". И будет прав: пока мы думаем, как и куда бы ещё экспортнуть черное и голубое золото, да смешиваем с Серпуховым Протвино и Пущино, "не братья" по разуму строят новые наукограды, заманивая туда ученых со всего мира. В том числе, из Отечества нашего, которое общим аршином не измеряется.

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