Вежливость дипломатов

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 января 2023, 12:48 Сергей Платонов,

Вежливость в дипломатии – качество особенное, она заключается в предельной жесткости и четкости в формулировании и продвижении позиции своего государства. Но это никак не расшаркивание и попытки компромиссов с противником и не стремление любой ценой к переговорам, особенно в то время, когда на фронте идет кровавая битва с неонацизмом. Пока гремят орудия, дипломатам лучше помолчать. Из вежливости.

К сожалению, в прошлой и недавней истории внешней политики, а также в наши дни немало обратных примеров.

В 1987 году миротворец Горбачев с подачи вежливого «дипломата» Шеварднадзе на встрече с президентом США Рейганом ради улучшения отношений с Западом заявил: «СССР ядерное оружие не применит, поскольку в этой войне не может быть победителей». Под эту дурость мы ликвидировали Ракеты средней и малой дальности в Европе и лишились возможности сдерживать США от безумной антироссийской политики. А ведь промолчи тогда Горбачев и Рейган с командой были бы обречены и далее предполагать, что эти русские в крайней ситуации, как сами американцы в Японии, могут и ударить. Глядишь и вели бы себя не так задиристо. А что отношения с Западом? Они улучшились, да так, что СССР исчез с политической карты мира.

За пятьдесят дней до начала СВО - 3 января 2022 года, по инициативе РФ (!) было подписано заявление-клятва пяти постоянных членов СБ ООН: «В ядерной войне не может быть победителей», а поэтому ее нельзя начинать. Предлагать такое пацифистское заявление накануне СВО-верх беспечности. Если ты не желаешь Армагедона себе, то это не значит, что ты против того, чтобы он наступил для твоего врага. Уж по крайней мере, не стоит об этом твердить на всех углах. Представим себе, что КНР вынуждена будет ударить по США в тайваньском конфликте. И что, мы будем против?

После начала СВО, в апреле 2022 года, министр Лавров, говоря о ядерной войне (в программе «Большая игра») заявил: «Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать». Должность Лаврова и логика беседы обязывали продолжить фразу утверждением, что мы не будем отказываться от использования всего арсенала вооружений, если Запад начнет опасные для безопасности России поставки танков и самолетов нацистскому режиму Киева. Но сделать так, по его давнему убеждению никак нельзя, ибо получится «катастрофа» - МИД России лишиться возможности и далее твердить на всех «перекрестках», что «мы - вежливые люди». Хотя быть вежливым в жестких, по определению, международных отношениях – качество, если не отрицательное, то уж точно не главное. И как следствие нашей вежливости – 200 танков стран НАТО готовятся к отправке на Украину. О самолетах уже идут переговоры на тему: кто выделит, сколько и каких.

На прошедшей неделе во время пресс-конференции о внешнеполитических итогах года, министр опять не позволил себе жесткого заявления, что мы можем применить любое оружие и не только как ответ на ядерное нападение. Господин министр, вы ошибаетесь. И ваша сдержанность может дорого обойтись стране. Если драка неизбежна, надо бить первым. Путиным сказано. И необязательно оружием ссудного дня. Для перелома ситуации в стане противника, достаточно массированного применения сопоставимого с тактическим ядерным новейшего оружия ТОС-1А «Солнцепек». И, повторюсь, бить надо массировано и по территории, где сотни лет культивируется русофобия. В первую очередь это Галиция (запад Украины).

Не из-за нашей ли вежливости, в это же время на очередной сходке в Рамштайне, громила из Вашингтона опять требовал от своих коллег по НАТО добиваться поражения России, всеми средствами, которыми они располагают. Неужели и после Минска, а потом и Стамбула, из-за пресловутой вежливости, мы вновь будем добиваться подписания с Западом или Киевом от каких-либо фиговых соглашений, типа «в ядерной войне мы не нанесем первого удара». Нет, нет и нет самой ядерной войне по нашей инициативе. Но «Солнцепеку» – да, да, да.

Объявленные задачи СВО требуют того, чтобы будущее финальное соглашение было только об одном - о капитуляции Киева. И подписывать этот АКТ справедливого возмездия от России будут иметь право, не вежливые дипломаты, а военные России, кровью «оплачивающие» достижение такого результата. А дипломаты, до этого долгожданного события, как и во время оного, пусть покурят в сторонке. Из вежливости.

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