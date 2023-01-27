Два российских наукограда похоронят под «плинтусом» «Большого Серпухова?»

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 января 2023, 12:03 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Итак, казнь двух подмосковных наукоградов Пущино и Протвино состоялась. Они войдут в бизнес-проект "Большой Серпухов", фактически потеряют статус закрытых и особо охраняемых территорий, будут застроены человейниками и элитными коттеджами. Ученое население будет размыто не умеющими и не желающими учиться читать и говорить по-русски гастарбайтерами, как всё Подмосковье. Но даже не это самое печальное. Самое печальное, что всему научному миру России объяснили его статус: "тварь ты дрожащая или право имеешь?" Не имеешь. Дрожи дальше.

Мособлдума приняла таки закон об административном объединении наукоградов и Серпухова. Естественно, в пользу последнего. То есть, не научные города станут "головной организацией" пятого по населению района в Московской области, а прославившийся разве только количеством букмекерских контор на душу населения Серпухов. Естественно, Мособлдума опиралась на мнение "народного гласа", то бишь общественных слушаний. С какими нарушениями они проходили, "АН" уже писали.

То есть, уже привычные нам параллельные реальности: бумажная и всамделишная. В бумажной - всё, как надо бюрократам. Жители поголовно "за" мудрые решения, планов громадьё, только денег дайте. А в жизни? Да кого волнует, что там в реальной жизни будет.

Вот, например, по сети гуляет бумага, подписанная вроде бы вице-премьером правительства области и адресованная в Экспертное управление Президента. В ней обещается, что "Большой Серпухов" станет гигантским единым наукоградом по всем направлениям большой науки, которые только есть в природе. Даже зарегистрируются в нём все российские букмекерские конторы! И создадут Единый центр учета металлолома. Это такие новые области фундаментальной науки, видимо.

А чтобы это все фунциклировало "в кластере планируется создание Суперкомпьютера, который позволит собирать данные со всего мирового интернета". Конец цитаты. "Но это же прекрасно! И металлолом, и ставки на бокс, и сельское хозяйство вкупе с большой физикой в Протвино! И управляющий "Большим Серпуховом супер-пупер компьютер. Заткнем за пояс Кремневую долину, на!" - скажет измученный информационным нарзаном телезритель. "Конечно, прекрасно!" - ответим мы. Правда с одним маленьким "но"...

Я охотно верю, что подмосковные власти действительно мечтают о таком городе-саде с супер-пупер компьютером. Даже охотно верю, что вроде бы подписавшую вышеназванную бумагу юриста вице-премьера Марину Нагорную нерадивые помощники убедили, что чудеса бывают и она уверовала. Но вынужден разочаровать Марину Николаевну и все Экспертное управление Президента. Никакого суперкомпьютера ни в "Большом Серпухове", ни в малом появится не может от слова совсем.

По одной простой причине. А именно: "сделать" машину, которая будет входить в ТОП-500 (а только они считаются суперкомпьютерами!) мы не можем в силу технологического отставания от суперкомпьютерных технологий и отсутствия производства в стране необходимых комплектующих. Причём, по мнению экспертов, в обозримом будущем наверстать этот разрыв невозможно. Купить же ныне супер-пупер компьютер ни в сборе, ни в разобранном состоянии нереально из-за жесточайших санкций США и их прихвостней. И никакой Китай нам тут не поможет: вторичные санкции тоже совсем не подарок.

Нет, конечно, можно по бумагам провести ноутбук главы "Большого Серпухова" как пуперкомпьютер, бумага-то всё стерпит. Мол, раньше был маленький такой Серпухов, и был кляйнкомп, а станет большим - будет гросскомп.

А если серьезно, то вся идея научного кластера "Большой Серпухов" основана на ложных постулатах. На невыполнимых обещаниях. На заранее неоправданных надеждах. На маниловщине в чистом виде. Но на нее будут потрачены сотни миллиардов бюджетных денег. Разрушены настоящие наукограды Протвино и Пущино. И это в сегодняшних непростых условиях. Конечно, хочется верить, что маниловщина эта по ошибке или незнанию. Но благоприобретённый скептицизм просто вопиёт об обратном. Что выгодно это отдельным личностям и нашему потенциальному противнику. А уж что тут базис, а что надстройка, пусть компетентные органы разбираются.

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