«Главный диванный эксперт»: политолог Колчин объяснил, почему Стрелков не захочет поехать на фронт в составе ЧВК «Вагнер»

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26 января 2023, 18:58

Игорь Стрелков, Victor Lisitsin/ Russian Look

Бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков в нынешних условиях не посмеет присоединиться к ЧВК «Вагнер» и не рискнет явиться на передовую в составе каких-либо других подразделений. Так считает политолог и аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

По его мнению, бывший глава Минобороны ДНР давно стал «диванным экспертом» и видит себя достойным только «непыльной» штабной работы.

Ранее Стрелков неоднократно критиковал ЧВК «Вагнер» и петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который считается ее основателем. В ответ бизнесмен пригласил Стрелкова присоединиться к «Оркестру» на передовой, чтобы лично принять участие в спецоперации и защите интересов России.

В ответ Стрелков заявил, что ждет «личного» и официального предложения со стороны Пригожина, и считает неуместным обсуждение таких вопросов на публике.

Петр Колчин считает, что Стрелков попросту «дал заднюю».

«Игорь Иванович Стрелков с самого начала спецоперации прослыл главным «диванным экспертом», который готов давать свою оценку любым событиям и любым людям. В своем канале он регулярно публиковал очень субъективные оценки всех событий вокруг украинского кризиса. Его паникерские комментарии неоднократно использовала киевская пропаганда, — напомнил аналитик. — Что же произошло потом? В результате его перестали воспринимать всерьез и в России, и на Украине. Он стал своеобразным мемом».

Колчин вспомнил про то, как в 2022 году Игорь Стрелков уже пытался попасть на передовую, но потом уехал с Донбасса, так и не приняв участия в боевых действиях. Настоящих сражений Гиркин побаивается, поэтому его виляние неудивительно, уверен политолог. Ведь жестокие битвы, которые ведет ЧВК «Вагнер» в ходе СВО, резко отличаются от противостояния в Донбассе в 2014 году.

«Стрелков, конечно, пытался прорваться на фронт, или делал видимость, что хочет вновь воевать, но и в этом не преуспел. И вновь продолжил свою бурную информационную деятельность. Теперь же, когда руководитель ЧВК «Вагнер» вновь предоставил ему реальную возможность проявить свой полководческий талант, я предполагаю, что он не рискнет явиться на передовую. Возможно, он может утверждать, что видит себя только в штабной работе, — но он побоится принимать участие в столкновениях с ВСУ», — подытожил аналитик.

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