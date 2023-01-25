На Западе идёт война против мужчин

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 января 2023, 23:06 Энцо Ригони

Вопреки тому, что могут подумать многие в России, Запад сегодня — это не современная версия Содома и Гоморры. Подавляющее большинство людей там по-прежнему придерживаются традиционной сексуальной ориентации и не имеют склонности публично обсуждать свою сексуальность, несмотря на то, что говорит непрекращающаяся пропаганда сексуального раскрепощения (но только для людей нетрадиционных ориентаций и женщин).

Но уж точно сегодня на Западе не очень-то везёт мужчинам. Современные мужчины в Европе и Америке, наверное, не менее феминистически настроены, чем сами женщины, но в то же время они должны терпеть постоянные обвинения в сексизме и всяких разных других ужасах. И терпеть они должны всё это молча.

Не слишком скрытый посыл кампании «Me too» (по-русски «меня тоже») несколько лет назад был таков: все женщины, абсолютно все — жертвы сексуального насилия, а мужчины, все мужчины — виновники, потенциальные насильники, просто какие-то мерзавцы с нечеловеческим лицом. Многие мужчины отреагировали, встав на сторону женщин. Их, конечно, можно понять. Сексуальные домогательства, очевидно, вещь сверхнеприятная, но также стоит понять, что подразумевается под сексуальными домогательствами. Освистывание на улице, неожиданное сообщение поздно вечером или нежелательное заигрывание уже являются сексуальными домогательствами? Для некоторых, да. А еще зависит, надо полагать, от того, кто это совершает...

Что несомненно - это то, что мир, где практически любое проявление маскулинности запрещено и осуждено как токсичное, где быть мужчиной считается чем-то вредным для общества, — это мир, который, кажется, потерял рассудок из-за фанатичного пуританства. Естественно задаться вопросом: а многие на самом деле верят в эти вещи? Как сказала мне однажды прекрасная дама, открыв мне, молодому человеку, еще растерянному перед женской загадкой, глаза: «Женщины не любят мужчин, которые слишком стараются их понять».

Именно с глубоким чувством вины, уже заранее внушённым, вынуждены жить современные мужчины на Западе — жалоба на сексуальные домогательства всегда возможна. Недавно один их моих друзей в Германии, после нескольких дней флирта с молодой немецкой девушкой, получил жалобу от полиции и судебное решение, запрещающее ему приближаться к молодой женщине. Он был потрясен. Как это могло произойти? Они ведь пару дней до этого ещё переписывались. В принципе, ему повезло, по крайней мере не посадили...

Но дело не только в сексуальных домогательствах. Мужчин обвиняют в том, что они построили целую социальную систему, основанную на патриархате и неравенстве. Когда кто-то осмеливается возразить, что в настоящее время у мужчин и женщин абсолютно одинаковые права, приводится аргумент о неравенстве в оплате труда: ведь женщины выполняют ту же работу, что и мужчины, но при этом зарабатывают меньше только потому, что они женщины, а это вопиющая и недопустимая несправедливость. Цифры рассчитываются на основе среднего заработка всех мужчин и всех женщин. Это, конечно, не означает, что мужчины и женщины, выполняющие одну и ту же работу, получают разную заработную плату, ведь часто у мужчин и женщин профессии и карьерный путь очень разные. Тем не менее, независимо от того, сколько раз экономисты объясняли этот феномен, реальность эмоционального восприятия важнее, чем сухие факты. Мужчины с рождения не только насильники и угнетатели, но ещё и воры. Единственные мужчины, на которых не нападают постоянно, — это актеры с прекрасной внешностью, которые говорят только по сценарию и знают, когда лучше держать рот на замке.

Кто знает, не найдутся ли скоро на Западе мужчины, предпочитающие бежать из Европы и Америки, из стран, ставших для них фактически адом, где против мужчин изо дня в день ведется тотальная идеологическая война в уже почти невыносимых условиях. По мнению сторонников социального прогресса, идея войны против мужчин, конечно, всё выдумка. Возникает вопрос, являются ли эти кампании социального переформатирования полностью спонтанными или за ними стоит какой-то более масштабный замысел? Конечно, жаловаться не по-мужски. Но принимать всё пассивно, не противостоя, тоже не по-мужски.

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