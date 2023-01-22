Заметки дилетанта: провинция хочет знать

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 января 2023, 12:20 Виктор ЛЮТОВ

Я – путиноид. Так некоторое время назад (да и сегодня, наверное) либерасты называют убежденных сторонников В.В.Путина. Не единожды писал, почему я сознательный (надеюсь) и горячий сторонник нашего президента. Обобщенный ответ прост: он возродил мою Россию!

Только один факт. Во времена Крымской весны среди моих знакомых были и нытики: сами живем бедно, а тут еще и в Крым миллиарды вкладывать надо! Надо. Но уважаемые и не очень оппоненты: представьте на минуту, что Крым – украинский. Не говорю уж о том, что Россия своих не бросает. Только с точки зрения меркантильной. Представили? В Крыму – базы НАТО, американские биологические лаборатории. Ограничены (резко) наши возможности использовать Черное море. А куда девать 20 тысяч военных, находящихся там в то время? Как при Горбачеве с ГСВГ (группой советских войск в Германии) – во чисто поле? А куда девать российский Черноморский флот – заблокировать в Новороссийске? Сколько на все это денег надо? Так по-моему лучше вкладывать рубли в развитие своего региона, чем в организацию очередного позорного (как при Горбачеве) побега, теряя при этом стратегические позиции, перспективы. Даже я понимаю – огромные перспективы! И с точки зрения безопасности страны, и в плане экономического развития. Даже имея лишь такую информацию и такие мозги, как у меня, нетрудно представить возможные потери страны.

Вопросы жгут душу

Это меня чуть-чуть «понесло». Чуть включив мозги, вы и сами можете продолжить.

Но сегодня хочу попытаться поделиться с тобой, читатель, вопросами, на которые у меня нет ответа. Немного беспорядочно, по-дилетантски. Но они жгут душу. Как и, примерно, сотне моих близких знакомых. И десятку друзей – больше не нажил. Так что с известной натяжкой заявляю: провинция хочет знать!

Итак, вопрос первый: почему за несколько месяцев до националистического майдана (в декабре 2013-го) дали Украине 3 миллиарда «зеленых» кредита? Слава Богу, что лишь три – договорились-то на 15 миллиардов! Высокие чиновники из правительства обещали: вернем, отсудим! Вроде бы даже почти отсудили. Только возвращать никто не собирается.

Не знали, что творится на Украине? Плохо. А если знали и кредитовали – еще хуже.

Вопрос второй: множество предостережений было по поводу того, что значительную часть своих резервов храним в долларах, в США. Мол, отберут.

Но… Помнится, ярым сторонником такого положения был Антон Германович Силуанов. Если коротко сформулировать, его позиция была такой: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!

Оказалось, может! Не знали, что у наших «партнеров» патологически отсутствует совесть и порядочность? Плохо. А если знали и на что-то надеялись – еще хуже.

Ненормальное кажется привычным

…Вернемся в дни сегодняшние. Практически год идет СВО – специальная военная операция. Цель – денацификация и денационализация Украины. Слышим: все идет по плану. Я не настолько глуп, чтобы выдавать советы президенту, министру обороны России. Но вопрос: чего добились за год? Донецк и Луганск обстреливают ежедневно. Более того – прилетает и на Белгородчину, и в Курскую область… Одна из целей СВО – защитить народ Донбасса. Теперь это народ России. Как мы его защитили?

От этих вопросов без ответов накапливается какая-то усталость. Ненормальное начинает казаться привычным… Это, мне кажется, страшно.

Понятно, что в известной степени мы воюем с «цивилизованным» Западом, с НАТО, проще говоря. Мы не предполагали, что так будет? М-м-м. Предполагали, но что-то пошло не так? М-м-м…

Недавно прочитал вопросы военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Он не понимает, почему до сих пор нацисты обстреливают Донбасс. По мнению полковника в отставке, у Вооруженных Сил России есть технические возможности подавить эти обстрелы.

Сотня моих близких знакомых и десяток друзей вместе со мной тоже не понимают.

Доброе сообщение по телеку: ВС России вместе с ополченцами Донбасса (они теперь – тоже ВС России?) выбили нацистов из очередного населенного пункта. Но ведь и оставляли – к примеру, Изюм. Но ведь под Киевом вроде наши военные были! Понимаю: каждый шаг обусловлен сотнями, а может, тысячами моментов! И внутренних, и международных, и, наверное, технических. Не нужно мне военных секретов! Но хотя бы что-то очень в общем я ДОЛЖЕН понимать!

Непротивление злу насилием

И последнее. Сбежавший за границу «цвет российского общества» что-то издал на Западе «к столетию первой эмиграции из России». Сравнивают себя опосредованно с Шаляпиным, Рахманиновым, Буниным… Да, это были по-настоящему глыбы, которые, к слову, покинули страну по разным, порой очень сложным причинам.

А нынешние? Как очень точно, по-моему, написал в интернете один из политологов ( к сожалению, не записал его имя), нынешние «эмигранты» - это не глыбы, не камешки даже, а так – мелкая щебенка.

Вопрос: почему такая щебенка, которая даже не Путина ненавидит, а все русское, нередко до сих пор вольготно чувствует себя на НАШЕЙ Родине?

…Вспомнилось Толстовское (Льва Николаевича Толстого) непротивление злу насилием. Складывается впечатление, что нам иногда довольно сильно бьют по лицу, а мы просто отталкиваем обидчика: ну чего ты, совесть- то поимей!...

Вопросы без ответов… А провинция очень хочет знать!

И в заключение - мой опус (так я называю свои стихи). Он, по-моему, довольно концентрированно выражает позицию моих знакомых, друзей и мою.

Извините, если что не так.

* * *

Нам снова времена лихие

Придется пережить с тобой…

Прости, солдат, страну Россию,

Что вновь тебя послала в бой.

Тут ни убавить, ни прибавить:

В душе твоей – Россия-мать.

И в бой идешь ты не за славой –

А мать родную защищать.

Плечом к плечу я встал бы рядом.

Но стар. И потому молю:

Держитесь жестко там, ребята!

И берегите жизнь свою.

…Больница взорвана снарядом.

И слышен «Himmersa» полет…

И вешать нам лапшу не надо

Про братский якобы народ.

Мы верим: будет все нормально!

Нацистов новых сгинет рать!

И будем лично, персонально,

Поштучно братьев выбирать…

История страны завидна.

Врагу напомним мы о том:

Бесславно от меча погибнет

Тот, кто на Русь пойдет с мечом!

И верю я: победа близко!

Верны мы дедам и отцам!

И цель их жизни - «Смерть фашистам!»-

Вы доведете до конца!...

Жестокий бой ведут солдаты.

Сегодня! В этот день и час!

Вас ждем с победой – всех, - ребята!

…Хочу дожить и встретить вас!

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