Наши дети – дети 21 века: чем они отличаются от нас

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 января 2023, 20:54 Светлана Крылова, член союза российских писателей, член союза журналистов России

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У современных детей преобладает «клиповое» мышление. Совсем не такое, спокойное и достаточно уравновешенное, как было у нас, их бабушек и дедушек, родившихся в 60-70-е годы прошлого столетия, которые в детстве не имели мобильной связи и продвинутых технологий в виде интернет-сайтов, чатов виртуальных знакомств, доступа к потоку информации, нередко прямо противоречивой.

Также у детей 21 века иное восприятие мира, чем у их родителей, рождённых примерно в 1990-е и нулевые годы нового столетия.

Нашим детям и внукам, «поглотителям» многообразия информации, потоком идущей на них, приходится самостоятельно делать выбор: чему верить, а чему – нет, поскольку, как я уже сказала, информация из разных источников крайне противоречит одна другой, и у человека, формирующегося, растущего, с неокрепшей психикой, может вызывать когнитивный диссонанс. Если угодно, прямо как у Алисы в стране Зазеркалья – непонятно, где правда, где ложь, где «сам себе придумал».

Дети поглощают ВЕСЬ ПОТОК информации из сети, из разговоров сверстников и людей старшего поколения, но, в меру возраста, не могут сами сделать выводы из полученной информации. Детская «оперативная память», как в ПК, перегружается, если её не «чистить», а пустить на «самотёк».

Кто должен и имеет право чистить эту оперативную память?

Тут на помощь просто обязаны прийти родители, опекуны, воспитатели и учителя. И хорошо, если у родителей, либо опекунов и воспитателей детских садов, учителей школы имеется согласованное мнение.

Ребёнку-отроку необходимы прочные ориентиры, маяки, на которые он идёт.

Это те основы, в которых он не сомневается: что хорошо, что плохо.

Несколько заповедей-табу, которые не собьют его на обочину, в пучину маргинальных личностей, откуда выбраться ну очень непросто, даже уже в зрелом возрасте. Человек на протяжении всей жизни учится на своих ошибках и учится думать самостоятельно. Но фундамент, стартовая площадка, откуда он «взлетает» в своих помыслах, закладывается в детстве.

Трудно из «болота потом тащить бегемота». Трудно без стартовой площадки, хотя бы минимальной, поднять свой «звездолёт» во взрослую жизнь.

Что же надо сделать, как минимум, родителям и учителям, чтобы соорудить эту надёжную стартовую площадку?

Первое. В дремучем лесу фейков, лжеинформации и правдивой, честной информации (исторической – в том числе) именно дома разговаривать с ребёнком, если надо – спорить с ним, но ненавязчиво, с уважением выслушивая его мнение. Преступление родителей – оставить ребёнка одного за компьютером и – на кухне ли, в другой ли комнате – только с женой (мужем) и со взрослыми гостями – обсуждать текущие проблемы. Ребёнок (дети) – должен (-ны) присутствовать с вами, за общим столом. Всё слышать. Не всё понимать, но задавать вопросы, где им непонятно, и получать на них внятные ответы на том языке, в тех формулировках, которые им будут понятны.

Второе. Никогда не относитесь к детям свысока, отмахиваясь, мол, «мне бы твои проблемы». Поверьте, их проблемы – не меньше, чем у взрослых.

Позволю себе лирическое отступление в тему: почему на иконах, особенно старинных, Иисуса Христа рисовали на руках Богородицы не как младенца, как на картинах Рафаэля, например, а как уменьшенного в размерах взрослого человека? В этом заложен большой смысл: рождённые дети – уже Личности, проблемы которых ничуть не меньше, чем у взрослых. Особенно, внутренние проблемы – их гораздо больше, чем у сформировавшейся личности.

Уважение к маленькому человеку, к подростку – основа основ его психологического здоровья на всю жизнь.

Третье. Правило, как кредо жизни. Какое бы вы в семье ни имели сформировавшееся мнение об истории страны и происходящем ныне, какую бы религию вы ни исповедовали, какую бы платформу и стартовую площадку ни строили своему ребёнку – как табу! – воспитывайте в детях чувство уважения к иному мнению, иной культуре. Не обязательно и не нужно сочувствовать иному взгляду на жизнь, но этот иной взгляд не должен вызывать агрессию. Если не понимание, то пусть равнодушие, но не агрессию. Этого достаточно.

Честно признаюсь, я не люблю слово «толерантность». Какое-то оно не наше, не моё… Тем не менее, я бы сказала так: «Живёшь сам – дай жить другим, с их мнением, отличным от твоего». Можешь не общаться с людьми иного мнения и культуры, либо свести это общение к минимуму, если оно неизбежно по необходимости (совместная работа, например). Но УСТОИ должны быть своими, только своими, родными, семейными. Это и есть стартовая площадка.

Мира, добра и ровной дороги в жизни всем нашим детям, дорогие читатели!

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