Профессор психологии Хигир: США никогда в жизни не выиграют у русских, особенно при Путине

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 января 2023, 17:30 Александр Саргин

Фото: ptoday.ru

Продолжается медленное, но верное освобождение Украины от нацистов. Так, в Запорожской области в настоящее время идет «углубленное наступление» и зачистка населенных пунктов.

Добровольцы штурмовых отрядов на донецком направлении при огневой поддержке ЮВО освободили населенный пункт Двуречье в ДНР. При этом потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными.

«Для того чтобы взять в хомут всех этих бандитов, - сказал «АН» профессор психологии Борис Хигир, - нужно было разработать очень четкий план. Поэтому Путин и осуществил некоторые перестановки в нашем министерстве обороны. Путин скоро устроит всем нашим западным «партнерам» такое, что они не смогут опомниться, а сейчас просто идет подготовка к этому».

Известный военный эксперт, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор считает, что США хотели «обманом» одержать «победу над Владимиром Путиным» при помощи Украины, поставляя туда в качестве военной помощи технику НАТО. Но Вашингтон «серьезно просчитался и обрек Киев на поражение».

Напомним, сейчас США советуют Киеву «на какое-то время» вывести украинские силы из Артемовска с тем, чтобы начать подготовку к наступлению на юге страны. Американские советники полагают, что «усиленное внимание» к удержанию этого города мешает ВСУ готовиться к «ожидаемому» весеннему наступлению.

Что касается того, когда именно закончатся, военные действия, то, по словам профессора психологии, боестолкновения не могут оборваться буквально сразу, «такого в жизни не бывает», и в таких ситуациях всегда существует некая «инерция». Поэтому, считает Хигир, «какое-то время» будет продолжено сопротивление «зомбированных» националистов-одиночек, «непокорных идиотов» и прочих фанатиков, которые не подчиняются руководству того, что останется от Украины.

«Но у меня нет никаких сомнений в том, что победа будет за нами, - заключает Борис Хигир в разговоре с «АН», - потому что иначе просто быть не может, это же абсолютно точно, сто процентов! Открою вам маленький секрет: о том, что победа будет за нами, знаем не только мы, но большинство людей на Западе и даже на Украине. США никогда в жизни не выиграют у русских, особенно при Путине».

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