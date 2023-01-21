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Аргументы Недели → Мнение 13+

Психолог, психиатр, нейрохирург:​ проблема разных отношений к мозгу

, 16:11 , доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Психолог, психиатр, нейрохирург:​ проблема разных отношений к мозгу

Программисту неважно из чего состоит компьютер. Он программирует. Тот, кто знает из чего состоит компьютер, часто не могут программировать компьютер. Это разные сферы. Психолог это программист. Психолог - программист психики. А, например, нейрохирурги - это люди, которые никакого отношения к психике не имеют, но имеют поверхностное отношение к мозгу. Хотя они знают из чего состоит мозг. Но они не могут влиять на психику. Они иногда могут убрать то, что мешает работать психике, но не изменить психику.​

Компьютер можно поменять на другой компьютер.​ Но компьютер можно перепрограммировать, чтобы он стал другим. Те, кто изготовляют компьютеры часто программировать не умеют.

А мозг это природный биокомпьютер. Это уже факт! Компьютер был создан по подобию мозга ( Эшби, Винер и др)

​ Психиатры это те, кто с помощью психохимии могут временно вызывать улучшения деятельности мозга, но не убирать навсегда причины психических нарушений. И это тоже хорошо. Но идёт деградация психики и растут дозировки.​

Психологи обещают запрограммировать психику, чтобы по настоящему исчезли психические и психологические проблемы. Но результат от психологов, не только от их влияния и воздействия, но и от развития психики, согласно заданной психологом программе действий. А выполнение программы зависит от воли пациента. Хотя есть такие воздействия психологов, при которых от пациента ничего не требуется и всё зависит только от влияния психолога.​

Но лучше комплексная программа: в кабинете психолога и домашняя работа.

Рациональная психотерапия (общие знания психологии) помогает, но лучше получать уникально-интимные знания себя, в процессе психоанализа или само-психоанализа (в книгах и интернете глубоко о себе не узнаешь)​.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции

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