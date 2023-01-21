Психолог, психиатр, нейрохирург:​ проблема разных отношений к мозгу

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21 января 2023, 16:11 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Программисту неважно из чего состоит компьютер. Он программирует. Тот, кто знает из чего состоит компьютер, часто не могут программировать компьютер. Это разные сферы. Психолог это программист. Психолог - программист психики. А, например, нейрохирурги - это люди, которые никакого отношения к психике не имеют, но имеют поверхностное отношение к мозгу. Хотя они знают из чего состоит мозг. Но они не могут влиять на психику. Они иногда могут убрать то, что мешает работать психике, но не изменить психику.​

Компьютер можно поменять на другой компьютер.​ Но компьютер можно перепрограммировать, чтобы он стал другим. Те, кто изготовляют компьютеры часто программировать не умеют.

А мозг это природный биокомпьютер. Это уже факт! Компьютер был создан по подобию мозга ( Эшби, Винер и др)

​ Психиатры это те, кто с помощью психохимии могут временно вызывать улучшения деятельности мозга, но не убирать навсегда причины психических нарушений. И это тоже хорошо. Но идёт деградация психики и растут дозировки.​

Психологи обещают запрограммировать психику, чтобы по настоящему исчезли психические и психологические проблемы. Но результат от психологов, не только от их влияния и воздействия, но и от развития психики, согласно заданной психологом программе действий. А выполнение программы зависит от воли пациента. Хотя есть такие воздействия психологов, при которых от пациента ничего не требуется и всё зависит только от влияния психолога.​

Но лучше комплексная программа: в кабинете психолога и домашняя работа.

Рациональная психотерапия (общие знания психологии) помогает, но лучше получать уникально-интимные знания себя, в процессе психоанализа или само-психоанализа (в книгах и интернете глубоко о себе не узнаешь)​.

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