Китай строит шёлковые пути, Россия - потоки

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 января 2023, 11:53 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Каждая сверхдержава стремится расширить своё влияние. Это нормально, в своих границах становится тесновато. Китай вон весь мир грозится превратить в свой новый "Шёлковый путь" для своих товаров. Правда, Пекин вначале провёл внутреннюю производственную революцию. Из мировой фабрики чужих изделий: "Сделано в Китае" он превращается в автора своих изделий: "Разработано в Китае". Чувствуете разницу? Вот, вот...

"Наше всё" - сырьевики лихорадочно ищут новые каналы сбыта углеводородов. "Минресурспроклятие", как в шутку между собой называют Минтопэнерго чиновники, обратил своё внимание на не вспаханное до сих пор поле. Зовётся это чудо природы Пакистан. Мои ровесники хорошо помнят эту "замечательную страну", через которую ниагарой лилось оружие в соседний Афганистан, превращаясь в "груз 200" с нашими пацанами. Но нынче времена другие. Торговые времена.

Так вот, проведя исследования, Минтопэнерго выяснило, что Исламабад жаждет нашей нефти и газа, как верблюд воды в пустыне. Сказано - сделано. Снарядили в дальнюю дорогу делегацию. Те прилетели, поговорили и объявили: "Москва и Исламабад планируют до конца марта согласовать вопрос поставок нефти и газа из нашей страны". "Сколько и почём?", видимо, узнаем весной. А, скорее всего, и не узнаем. Ведь не озадачиваемся мы, каков этот пресловутый дисконт, с которым мы продаем сырье в Китай и Индию. Кстати, по данным "АН", Пакистан затребовал такие же скидки для себя, как и для этих наших "друзей". Получит ли?

Второй вопрос, который министр топлива Шульгинов решал с покровителями запрещённых афганских талибов в Исламабаде, слава Аллаху, более высокотехнологичный. А именно - развязка долгой истории со строительством так называемого "Пакистанского потока" (по традиции всё, что связано с газом у нас называется "потоком"). А именно газопровода протяжённостью 1,1 тыс. км по территории Пакистана. Сжиженный газ будет приниматься на юге в терминалы порта Карачи, регазифицироваться и отправляться по газопроводу на север страны, в город Лахор, где будут построены электростанции, работающие на газе.

Пропускная способность 12,4 млрд кубометров в год. Для сравнения: "Турецкий поток" имеет пропускную способность 31,5 млрд кубометров, а "Северный поток - 2" - 55 млрд кубометров в год.

Чей газ пойдёт в Карачи непонятно. Во всяком случае, пока наше дело строительство. И это мы умеем делать исторически неплохо. Говорят, что и четверть инвестиций возьмут на себя российские толстосумы. Правда, про общую стоимость проекта пока известно немного. Минтоп говорит о 1,5-2 млрд. американских рублей. Эксперты о 10 миллиардах. Так как никогда и нигде в мире большая стройка не укладывалась в первоначальный бюджет, то цифры экспертов кажутся более реалистичными.

В любом случае, наше участие в благом деле газификации Пакистана можно только приветствовать. Во-первых - имидж. Во-вторых, конечно, немаленький куш. В-третьих, наглядное доказательство, что шурави умеют не только воевать. Кругом плюсы.

Одно смущает. Процент газификации самой России только-только дотянул до 73. Не, конечно, и це добре. Но может поднажать?

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции