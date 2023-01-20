Стальные «трубы» Эрдогана

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 января 2023, 08:33 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

globallookpress.com

Новый замечательный подарок готовит для нас "лучший друг России" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По данным "АН", в ближайшее время с подачи Анкары начнётся давление с целью получить согласие Кремля на экспорт из Украины стали и введение для порта Николаев режима безопасности в рамках "зерновой сделки".

Сталь, естественно, пойдёт через Турцию, которая сможет увеличить производство вооружения, которое будет поставлять обратно Украине. Для каких целей нужно оружие на российско-украинском ТВД? Конечно, строго для "мирных".

О включении стали в "зерновую сделку" и гарантиях безопасности для новых украинских портов с задачей расширения экспорта представитель Украины в Давосе говорила как о решённом вопросе. Если прослушать ее выступление, она не просила, она констатировала. Российские СМИ почему-то обратили немного внимания на "стальную проблему", а на самом деле она "весит" примерно 420 миллионов долларов ежемесячно! Именно на такую сумму украинские металлурги готовы отгружать прокат на экспорт. А всего, по данным украинского отраслевого издания "Укрметпром", они наварили более 3 млн. тонн стали с начала года.

С учётом зерновой части сделки, а это по данным Совместного Координационного центра, чуть более 18 миллионов тонн зерновых, речь уже о миллиардах долларов. А это неслабое плечо поддержки для воюющей на измор страны.

Когда речь идёт о таких суммах, бывший торговец лимонадом Эрдоган никак не может остаться в стороне. Плюс только у него есть налаженные контакты с двумя сторонами конфликта. Вслух об этом говорить не принято, но и этими контактами, и вообще внешней благожелательностью к его султанскому величеству, турецкий президент обязан тому, что у него в кармане джокер - Босфорский пролив. И, как обычно, опираясь на этот козырь, Эрдоган на самом высшем уровне, уповая на гуманитарную трагедию, будет лоббировать включение стали в "зерновую сделку" и открытие порта Николаев для её экспорта.

Экспорт, конечно, пойдет через турецкие порты, и большая часть осядет в османской перерабатывающей металлургической промышленности. Которая из нее вполне себе без эмоций изготовит прокат для неплохих бронемашин Kirpi, которые в свою очередь, Анкара поставляет Киеву. А тот, естественно, использует их только на парадах, а не на поле боя с нами. Очень мило!

Кстати, есть ещё один пикантный момент. Оказывается, мы тоже поставляем в Турцию горячекатаный плоский стальной прокат. Заявлено, что он используется в строительстве, производстве труб и транспортном машиностроении. По данным РБК, за январь—август 2022 года Россия поставила в Турцию 735,97 тыс. т. горячекатаного проката. А что такого? В принципе, Kirpi тоже можно считать продукцией транспортного машиностроения. Она ведь людей возит...

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции