Утончённый садизм или инклюзивное образование: взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 января 2023, 15:58 Елена Головань, корреспондент

Ещё в 2014 году в России с подачи президента было принято решение о введении инклюзивного обучения. Все, конечно, взяли под козырёк – мол, всю страну обеспечим качественным образованием, невзирая ни на что. Только вот перегибы, которые у нас практически всегда бывают, не учли. В общем, мой «чайник» закипел сегодня прямо с возмущением. Объясню почему.

Но начну чуть издалека. Когда я училась в начальных классах – это было в городе Красноводск Туркменской ССР – с нами в классе был мальчик Саша. Только спустя много лет я поняла, что Сашка был солнечным мальчиком, с синдромом Дауна. Мы, дети, тогда этого вообще не осознавали. Вместе учились, порой хулиганили даже. Позднее, в Ташкенте, где я училась, у нас в классе был инвалид. Юра. Тогда, насколько я понимаю, про «инклюзив» слыхом не слыхивали. Просто все дети учились вместе.

Сейчас из этого сделали чуть ли не культ. И бодро отчитываются, вот, мол, ввели. И что? Как сработал ваш «под козырёк», господа образователи? Всё получилось? Ой ли… Ну то, что касается деток, которые так или иначе ходят в школу или которых туда привозят на инвалидной коляске, к примеру, это отдельная тема. А вот с лежачими детьми…

А если ребёнок совсем «овощ»? Уж извините за такое сравнение, хоть и общепринятое. Тогда как? Знаете, самое удивительное, что таких деток тоже запихивают в общую систему. Да, есть такие дети. Которые даже порой не реагируют ни на что. Но их мамы за ними ухаживают, любят их. И вот приходит время. Нужно записать в школу. Записывают. Но ведь есть разные заболевания. Есть ДЦП, есть даунята, есть много каких болячек, с которыми действительно можно и НУЖНО осваивать школьную программу. В некоторых случаях очень ограниченную. Но, повторюсь, есть дети, которые не то что программу, они даже просто мамины слова едва-едва воспринимают. Да, поверьте, есть и такие. Но их, согласно закону, тоже записывают в ученики.

Потом, в девятом классе, всем мамам, ну или папам, нужно написать заявление о том, что они не против сдачи ребёнком ОГЭ. И вот приходят эти родители в школу, и среди них мама вот такого лежачего ребёнка. Да, она тоже должна написать заявление. О том, что она НЕ ПРОТИВ сдачи ОГЭ своего сына или дочери. Ну, просто на секунду представьте её состояние в этот момент! Зная, что её ребёнок никогда не встанет, и даже, возможно, никогда не произнесёт слово «мама», она идёт и пишет заявление. «Я согласна, что моя дочь, такая-то может сдавать ОГЭ…» Ну как это назвать? Утончённый садизм? Слушайте, ну можно же как-то узаконить таких детей и мам? Или нет?

Я уже много раз писала о всяких извращениях в Америке и Европе. Как мне кажется, в этом случае мы прямо всех превзошли. Потому что, повторюсь, это УЗАКОНЕННЫЙ утончённый садизм. Мамочка, мол, да наплевать, в каком у вас состоянии сын или дочь, но вы уж будьте добры, запишите его или её в школу. Ну, подумаешь, что ребёнок не реагирует даже на картинки… Мне моя знакомая с таким ребёнком сказала когда-то, что да, приходили учителя. Но показали рисунки дочери… И что? Ей, говорит она, хоть овечку, хоть кузнечика, хоть коровий помёт покажи – всё едино.

Не менее интересно, что происходит потом. Сегодня девочке – ну, дочери той моей знакомой – уже 19 лет. Что, кстати, удивительно – её мама говорит, что врачи ей, начиная с пяти лет, предрекали скорую кончину.

И вновь сложности. Вот уже несколько месяцев мама не может оформить недееспособность дочери. Прошли уже всевозможные инстанции, и суды. Наверное, я всё-таки что-то не понимаю. Ну почему, скажите, ребёнку с такими заболеваниями нужно еще какое-то подтверждение?!

В суде, кстати, сказали, что нужна судмедэкспертиза. Ну да, хорошо. Мама согласна. Только девочка слишком слабая. И тут судмедэксперты ПОШЛИ НАВСТРЕЧУ. Сказали, что они, так уж и быть, СОГЛАСНЫ осмотреть девочку, если её родители СМОГУТ найти транспорт, чтобы их туда-сюда свозить. Скажите мне, мои дорогие читатели, я тут вот прямо одна нецензурно выразилась? Но это, опять же, наша система.

Знаете, господа из образования нашего, я думаю вот что. Либо вы, как и в советское время, просто будете учить всех подряд, не придумывая невесть чего, либо уж если вы озаботились инклюзивным образованием всерьёз, то делайте это с умом. Потому что в большинстве случаев ваши великолепные идеи не работают. Но почему только образования? Здесь и медицина, и соцзащита, и судебная система… ну как мне кажется, прямо подкачивают. Кстати, есть ещё замечательная структура – прокуратура. И если в ближайшее время вопрос не решится, мы обязательно сделаем официальный запрос в это ведомство.

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