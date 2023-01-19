Дебоширы-аэрофобики

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 января 2023, 09:17 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Следовавший из​ Москвы в​ Гоа, российский самолет совершил экстренную посадку в​ аэропорту узбекского города Ургенч из-за нетрезвого дебошира на​ борту.

Буйного пассажира задержала местная полиция, сообщают в СМИ.

По статистике, 60 процентов авиапассажиров испытывают ​ моральный ущерб и регулируемые приступы аэрофобии. ​ Более того, этот процент резко обостряется как только пассажир попадает в авиаварийную ​ пограничную между жизнью и смертью ситуацию, хотя бы один раз в жизни. Но россияне по ментальности своей рискованный народ и экстремалы.

При этом отмечу, что попасть ​в пограничную ситуацию в самолёте ​ весьма маловероятно и поэтому нужно летать, нужно жить! Но, увы, статистика прохождения курсов и тренингов ​ от аэрофобии растет.

За время своей практики, ​ мне приходилось работать не только с авиапассажирами, но и с лётчиками и стюардессами.

Откуда дебоширы в авиасалонах? От аэрофобиков, которые напиваются алкоголя и защищаются агрессией от приступов страха.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции