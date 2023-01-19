Дебоширы-аэрофобики

Следовавший из Москвы в Гоа, российский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту узбекского города Ургенч из-за нетрезвого дебошира на борту.
Буйного пассажира задержала местная полиция, сообщают в СМИ.
По статистике, 60 процентов авиапассажиров испытывают моральный ущерб и регулируемые приступы аэрофобии. Более того, этот процент резко обостряется как только пассажир попадает в авиаварийную пограничную между жизнью и смертью ситуацию, хотя бы один раз в жизни. Но россияне по ментальности своей рискованный народ и экстремалы.
При этом отмечу, что попасть в пограничную ситуацию в самолёте весьма маловероятно и поэтому нужно летать, нужно жить! Но, увы, статистика прохождения курсов и тренингов от аэрофобии растет.
За время своей практики, мне приходилось работать не только с авиапассажирами, но и с лётчиками и стюардессами.
Откуда дебоширы в авиасалонах? От аэрофобиков, которые напиваются алкоголя и защищаются агрессией от приступов страха.
Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции