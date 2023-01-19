Бенгальский цифровой тигр

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19 января 2023, 08:48 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Maksim Konstantinov / https://www.globallookpress.com

Пока некоторые страны мира лишь изображают своё величие, пыжатся и делают вид, бывшая жемчужина британской короны, родина Маугли и Рикки-Тикки-Тави стала самым населённым государством планеты. Безжалостно подвинув Китай.

Во всяком случае, счетоводы независимого агентства World Population Review утверждают, что к концу 2022 года численность граждан Индии составила 1,417 млрд человек, а в Китае — "лишь" 1,412 млрд. Хотя пять миллионов человек на фоне полутора миллиардов это фактически статистическая погрешность. Отключи в Китае свет на пару ночей, и через 9 месяцев Поднебесная получит перевес миллионов пятьдесят.

Вообще-то Индия - это увеличенная копия моей страны. По социальному "равенству" - так уж точно. Международная конфедерация Oxfam утверждает, что в Индии самое большое в мире число бедных - 228,9 миллиона человек. 350 миллионов не доедают. Зато общее число миллиардеров в Индии увеличилось со 102 в 2020 году до 166 миллиардеров в 2022 году. Пять процентов индийцев владеют более чем 60 процентами богатства страны, в то время как 50 процентов населения, находящегося в самом низу, владеют только 3 процентами богатства. С 2012 по 2021 год 40 процентов богатства, созданного в Индии, досталось всего 1 проценту населения, и лишь 3 процента богатства достались 50 процентам самых бедных. В общем, всё как всегда.

Что ещё роднит наши страны и укрепляет дружбу народов? Конечно же Англия! Бывшая метрополия и наш "заклятый друг" топится и ездит на российском дизеле, "отмытом" в стране Маугли. Так, Лондон, несмотря на все санкции, в прошлом году импортировал из Индии более 10 млн баррелей дизельного топлива и других нефтепродуктов. А это, на секунду, больше в 2,5 раза, чем в 2021-ом. Что таки родина слонов стала второй Саудовской Аравией? Нет, конечно. Просто Дели стал в 4 (!) раза закупать больше нефти в России. В декабре 2022-го, например, она брала у нас в среднем 1,2 миллиона баррелей в день.

Но многорукий Шива не был бы многоруким, если бы клал яйца в одну корзину. В Дели, не поминая каждый день всуе терминов типа "технологического суверенитета", наряду с возгонкой дизеля просто развивают высокотехнологичные направления промышленности. В результате, с апреля по декабрь прошлого года Apple экспортировала iPhone из Индии на сумму более 2,5 миллиарда долларов. В два раза больше, чем за аналогичный период года двадцать первого! А к 2027-ому Индия будет производить половину iPhone в мире! Вот это вам и родина слонов!

И планов, вполне реальных, громадье. Цифровой сегмент экономики в 2026 году должен весить один триллион долларов из пяти триллионной общей экономики. Как говориться в старом фильме: "Вам и не снилось!".

Зато мы вроде бы пока обгоняем Индию по числу общественных туалетов на душу населения. У нас их, согласно краудсорсинговой туалетной карте мира, аж 6 штук на 100 тысяч душ. В Индии пока четыре. Но следите за цифрами: за последние восемь лет в рамках программы "Чистая Индия" ребята у себя построили 110 миллионов в частном и общественном пользовании! Так что после таких подвигов Геракла половина айфонов в мире детская задача.

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