Кто эти люди: рейтинг «главных людей» мира

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 января 2023, 13:58 Август Котляр, Журналист

Ранульф Файнс баронет Банбери с самолично ампутированными пальцами.

Неделю назад, 10 января 2023 года, были обнародованы очередные соображения Секретаря Совета безопасности РФ. Николай Патрушев доложил общественности, что реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций. Эти же корпорации, по имеющимся у Патрушева данным, превратили американское государство в оболочку для конгломерата огромных корпораций, которые правят США и пытаются властвовать над миром и используют принадлежащую им систему по оболваниванию масс.

Для России же, по мнению Николая Платоновича, места Западом не предусмотрено: кучку мировых властителей Россия раздражает тем, что обладает богатыми ресурсами, огромной территорией, умными и самодостаточными людьми. В рамках данного дискурса, заданного на самом высшем политическом уровне в преддверии неизбежного весеннего обострения состояний, противостояний и конфигурации ситуаций, попробуем ответить на логичный вопрос: кто эти люди?

Обычно над попытками осмыслить ситуацию так, как это сделали аналитические алгоритмы аппарата Совета безопасности России, куда входят такие опытные и информированные государственные деятели как Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу и другие, недоброжелатели любят критически похихикать, дескать, наших политических тяжеловесов и долгожителей опять тянет на теорию заговоров и поиски врагов. И с недавних времён любят приводить пример, что вот, дескать, в США даже собираются вводить уголовную ответственность за распространение информации и соображений по теории заговора. Дескать, тамошние конспирологи всех уже задолбали, начиная с Дэвида Айка и Джона Коулмана и заканчивая Дэвидом Дьюком и Алексом Джонсом. Но проблема в том, что вещи, о которых они пишут, существуют в самом деле. А в Совет безопасности России входят люди, гораздо более информированные, чем простая общественность и России, и Запада, и, тем паче, Востока, Севера и Юга.

Больше двадцати лет тому назад я опубликовал справочник по мировым элитам - имена, фамилии, организационная принадлежность, должности или занимаемые позиции. Туда вошли около 4000 персоналий. Ядро составляли примерно три сотни человек, процентов десять из них я знал лично. Но эти люди были в силе четверть века назад, многим было существенно за пятьдесят уже в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Интерес к этой теме у меня возник, когда я уже заканчивал Истфак МГУ и поступил в аспирантуру; а предыстория появления интереса такова. По базовой своей - редчайшей и, казалось бы, бесполезной базовой специальности - история первобытного общества и история первобытного искусства специальности, я пришёл к выводам, неблизким тогдашней марксистской парадигме - что не бытие определяет сознание, а вовсе даже наоборот. На эти мысли меня подтолкнуло знакомство с ритуалами перехода, например, с ритуалами инициации. Мой личный опыт приёма в пионеры в 1976 году на Красной площади чуть ли не в деталях совпадал - по сути - с посвящением во взрослые члены племени у австралийских аборигенов. Я внезапно прозрел - силовые линии и законы, по которым выстраиваются человеческие ячейки, одинаковы для всех обществ - в базовых принципах, конечно. Ясное дело, что я опирался на сильную академическую школу, на идеи китаиста Владимира Малявина и медиевиста Сергея Карпова, а также на всестороннюю стимуляцию творческой мысли моего научного руководителя Алексея Никишенкова, который меня по-отечески ввел как в парадигму функционализма (Малиновский и Рэдклифф-Браун), так и в парадигму структурализма (Леви-Стросс), и порекомендовал не зашориваться и думать свободно.

А что это вы тут делаете, а?

Наблюдая с детства за работой советских партийных, управленческих и хозяйственных органов буквально изнутри, будучи в курсе партийных, организационных, административных, научных и партийных вопросов, понимая уже на уровне ощущений, как работает Госплан и советские министерства, я начал видеть закономерности устройства всех этих учреждений. Советские ограничение на доступ к определенным должностям граждан, чья этничность имеет государственные образования за пределами СССР (примерно так называлось секретное постановление ЦК, ущемляющее в правах этнических евреев, немцев, венгров, финнов, румын, поляков и прочих), сыграли со мной и моими родителями чудесную шутку - им приходилось отчаянно бороться и пробовать систему на зуб, о чём мне тут же становилось известно. То есть я был с ними “в поле”, говоря языком этнографии и археологии. Мой отец, человек чрезвычайно умный и энергичный, в любой организации всплывал как пробка - и упирался в стеклянный потолок. Но это не мешало ему буквально овладевать организацией, в которой он работал, и решать там любые вопросы. Он мне и открыл глаза на возможности, которые открываются не столько прописанными в инструкциях властными должностными полномочиями, сколько тем наработанным влиянием, которое зачастую превосходит любую формальную власть. Он мне говорил, исходя из своего полувекового административного опыта: надо в любой организации найти человека, который понимает её устройство и умеет ладить со всеми этажами власти - и только через такого человека можно решать вопросы; обязательно найди того, кто тебя представит нужному человеку, потому что ходить необзвоненным - так лучше вообще не ходить.

Летом 1989 года в Москве высадился десант из супервлиятельных людей - президентов американских фондов вроде Фонда Форда, Фонда Рокфеллеров, Фонда “Нью-Йорк Коммьюнити Траст”, Фонда Сороса, Колледжа Оберлин и других. Мероприятие было организовано Геннадием Алференко, возглавлявшим Фонд социальных изобретений при “Комсомольской правде”, и поддержано Марком Гарбером, который всегда был при деньгах и связях. Я же в тот момент подвизался у Алференко и ловил каждое слово Гарбера, потому что Марк был постарше и поопытнее, и очень проницательный, всё-таки врач-психиатр и нарколог по базовому образованию. И он мне открыл глаза на многие вещи, которые бы и в голову могли никогда не прийти: что мир устроен не так, как мы его видим, и что люди, которые крутят мировую машину с помощью денег и влияния, вот они, перед нами, мы с ними сидим и дружески бухаем, и нет в них понтов и высокомерия, и они нас слушают и составляют для себя истинную картину мира и понимание того, что мы за люди и с кем из нас можно иметь дело. И им не надо ни на кого производить впечатление, поэтому они ведут себя тихо, не выдрючиваются и не отсвечивают.

Мне идея вести себя тихо не сразу понравилась, потому что я был ещё молодой. Но вот идея, что реальная власть сосредоточена у тех, кто сидит втихаря за штабелем и не отсвечивает, мне понравилась - я сразу понял, что эта идея верна. И тогда я начал исследовать этот вопрос, ездить в Британию и США, знакомиться и разговаривать, присматриваться и принюхиваться. Я объехал всю Англию и Шотландию в 1990 году, а в 1991, перед развалом СССР, я провел время в Штатах, пытаясь понять, как там всё устроено и что это за люди, но англосаксонские страны с налёту не возьмёшь и не постигнешь, там надо пожить и повариться в тамошнем соку - не дипломатом и не заезжей знаменитостью, а простым человеком, чтобы тамошняя система человека прожевала, переварила и выплюнула. Только после этого начинаешь нутром чуять силовые линии тамошнего общества и тонкости тамошних человеческих взаимоотношений. Мне выпал этот счастливый случай только спустя 20 лет моего первого посещения Америки.

Они не гады, просто у них резьба левая

Слава Богу, что я не связан никакой корпоративной и цеховой этикой, и не нарушу никаких обязательств и не вынесу сору из чьей-либо избы. Опять-таки, слава Богу, что мои документы не приняли ни в одно военное училище, а из армии, куда я радостно и добровольно побежал служить срочную в 1984 году, меня выгнали и - не поверите - с облегчением перекрестились. Службу я понял очень быстро, ещё проходя курс молодого бойца и гоняя старослужащих дедушек, а устройство и возможности армии мне открылись за полгода, когда уже после присяги я неистово испытывал Советскую армию на прочность, выносливость и чувство юмора.

Вопрос об армии я поднял в связи с цеховыми особенностями способов обработки и осмысления информации. Потому что в строке “буря небо мглою кроет” художник увидит красивый пейзаж, летчик увидит нелётную погоду, метеоролог поймёт как штормовое предупреждение, а садовод расценит как сигнал укрывать саженцы. Политическое руководство России, большинство в котором представлено людьми, чьи плечи привычны к погонам, полагаются в своих действиях на прямые указания сверху либо на одобрение проявленной снизу инициативы. Но главные принципы жёстких иерархических структур - не высовываться, не говорить когда не спрашивают и не лезть к начальству с инициативами, потому что инициатива наказуема. Некоторые люди, такие как я, например, не могут стать хорошими кадрами с точки зрения российской государственной машины: слишком активные. В американской, французской, немецкой или японской государственных машинах для активных путь тоже заказан. А вот у англичан система государственного устройства другая: как сказал про одно мероприятие король Карл III в бытность свою принцем Чарльзом - “затея настолько безумная, что совершенно британская, и я считаю своим долгом поддержать!” Наши люди - да и мировая публика тоже - никак не поймут, что американцы - это не англичане, а немцы, говорящие по-английски по чистой случайности. И американцев нельзя мерить одной мерой с англичанами. Англичан можно сопоставлять только с австралийцами и новозеландцами; американцев можно сопоставлять только с канадцами из-за влияния Америки на Канаду. И язык у американцев и англичан разный. Я, например, понимаю американцев, особенно южан, потому что жил в Техасе, понимаю британский английский, на котором вещает ВВС, и плохо понимаю все британские акценты, особенно северные, и плохо понимаю беглую речь австралийцев и новозеландцев. Так что смешно - глубинная Америка, которая по менталитету немецкая, тоже их не понимает, ни англичан, ни австралийцев. Ни слов, ни идиом, ни их шутки и приколы.

В России тем более ничего не понимают ни про США, ни про Великобританию, ни про Британское содружество наций. Есть иллюзия у россиян, что они понимают Америку, потому что смотрят голливудское кино или сериалы. Это как если бы кто-то сказал, что он понял Россию, посмотрев “Берегись автомобиля”, “Москва слезам не верит” и “С лёгким паром”. К слову, ни в Америке, ни в Англии мужские персонажи не были бы положительными в этих фильмах: с точки зрения американцев и англичан, Юрий Деточкин, слесарь Гоша, Женя Лукашин - никчёмные чмошники и лузеры, разрушающие жизнь тех, кто их любит и кто им доверился. Деточкин ещё и полудурок-клептоман, а Гоша и Женя - конченная алкашня, и тоже придурки. И только загадочные русские бабы могут в таких неудачников влюбляться, жалеть и приносить себя и свою судьбу им в жертву.

Кто в России изучает Америку, кто пишет постоянно статьи и книги о ней, кто до тонкостей разбирается в превратностях американской жизни? Да от силы человек пятьдесят-сто, и гораздо меньше знатоков Англии. Потому что даже жить в стране и понимать страну - это разные вещи. 95 процентов коренных жителей этих стран не понимают, как устроены родные Штаты или Британия, как устроен Федеральный резерв и как он соотносится с Казначейством США, или что такое Тайный совет Его Величества или что такое Особая лодочная служба Королевского морского флота. Если уж аборигены не знают ничего про свою страну, то откуда о ней будут знать иностранцы? Что россиянин может сказать толкового про Британию? Что англичанка гадит, и это, пожалуй, всё. В России кое-как жил Институт США и Канады Академии наук; надо полагать, что он находится в таком же завидном состоянии, как и вся остальная академическая наука: я живу рядом с этой институцией и вижу, в каком состоянии находится занимаемый ею особняк 18 века. Британией же вообще занимается маленький научный сектор с амбициозным названием Центр британских исследований в Институте Европы Академии наук. Этот Институт являет собою такое же душераздирающее зрелище, что и Институт США и Канады. Возглавляет британские исследования весьма зрелая дама со степенью кандидата околофилософических наук - она специалист по философии британских леваков середины 1980-х. Отдельные сведущие о делах США и Британии лица ещё подвизаются в Институте мировой экономики и международных отношений РАН, структурах МИДа - в самом министерстве, во МГИМО и в Институте международных актуальных проблем Дипломатической академии. Вероятно, есть ещё специалисты среди журналистов-международников, пасущихся в журнале “Международная жизнь”, некоторых информационных агентствах вроде ТАСС, Интерфакс и Регнум, а также среди собкоров крупных СМИ. Надо полагать, что некоторое число специалистов есть в спецслужбах. Но что надо понимать: дипломаты знают страну пребывания очень плохо, поверхностно. Им вообще-то не до изучения страны, у них другие проблемы. Я это знаю, потому что сам наблюдал изнутри работу советского загранучреждения, живя некоторое время в начале 1990-х в Советской миссии в ООН в Нью-Йорке. Такие люди как разоблачённые шпионы Андрей Безруков или Анна Чапман, знают страну получше, но их кругозор ограничен рамками поставленных задач - они, как я, свободный художник, через забор к самой богатой женщине мира Элис Уолтон не лазят, чтоб подарить ей русские картины для Музея американского искусства в Арканзасе, и техасских миллиардеров не душат в их офисах, чтоб выдрать пожертвования для установки памятника советскому солдату Александру Печерскому посреди Хьюстона. Это бы могло их выдать, как Штирлица выдал волочащийся за ним парашют. В общем, можно с уверенностью предположить, что в России плохо знают своих временно оступившихся партнёров. That is it! (Вот и всё, ребята! - вольный перевод А.К.)

А пусть они на себя в зеркало посмотрят!

А что думают про Россию наши союзники по Великой Отечественной войне? Плохо они думают, и это российская недоработка. Мы сейчас сведём воедино все те куцые мысли и легкий самопиар, который вынужденно был сделан выше. Цель у этого нескромного выпячивания себя была вполне достойная - показать, что у меня есть не начётнический опыт верхогляда, начитавшегося журнальчиков и наслушавшегося всякой всячины, а проделана большая самостоятельная работа как в поле, так и с первоисточниками и заслуживающими доверия данными. Мы же верим этнографам Миклухо-Маклаю и Маргарет Мид, проведшим годы с аборигенами. Так и я весь свой опыт этнографических и этносоциологических экспедиций, а также работу с записями и очевидцами, хотел бы обобщить и в препарированном виде подать в виде знания, которым можно пользоваться, насколько это можно сделать в лаконичном газетном формате.

Если говорить о правящих кругах США и Британии - а именно о них надо говорить, потому что население не имеет к ним никакого отношения - то это замечательные люди, с множеством всяческих достоинств и заслуживающих всяческого уважения. То, что Россия оказалась по другую сторону баррикад, это исключительно российская халатность, головотяпство, безответственность и недоработка. У товарища Сталина такое отношение к делу построения мира и безопасности не прошло бы никогда - у него даже супруга президента Рузвельта работала (в каком-то смысле) на благо СССР. При дорогом и любимом Леониде Ильиче весь Запад подобострастно скакал на цырлах вокруг СССР и мечтал получить от СССР благосклонность и деньги; при этом Советский Союз не таясь воевал во Вьетнаме, Анголе, каких-то ещё забытых Богом местах, а потом поставил на уши Афганистан и вообще вёл себя раскованно, как дома, в любой стране мира. Если бы у Пятого отдела КГБ и отдельных лиц из ЦК КПСС было бы побольше мозгов, то они бы не душили диссидентов, а сплавили бы их в околонаучные дискуссионные общества типа “Знания”, платили бы им хорошие деньги и выпускали бы за границу, чтоб они мутили там - они ведь не могут не мутить, как хорошо мне известный и любимый Сан Саныч Зиновьев - сначала он крыл Советский Союз, оказавшись на Западе, с таким же упоением стал крыть Запад, его там отовсюду повыгоняли, и он вернулся домой в Россию и был счастлив, доволен, всё ему стало нравиться.

Стратегической ошибкой руководства России последней четверти века стал простой недосмотр - Россия не создала своё лобби в США, не обозначила своё присутствие центрами влияния в Британии, каковым был, скажем, Британский совет в Москве или россыпь всяких НКО с гуманитарными и благотворительными целями. Почему нищая Британия находила средства на эти цели, а лопавшаяся от денег Россия нет? А вот в этом и разница менталитетов, о которой мы говорили выше. Русское сознание, в том числе общественное, иерархизировано: если начальство не велело, мы с инициативой не полезем, а то как бы чего не вышло. И так думают представители правящего российского слоя, выходцы из-под погон, в том числе гражданских. Типа, чё, мне больше всех надо? Да я чё, за свои бабки буду в Англии мутки мутить? Я чё, больной на всю голову? Да ходи оно конём! Британский же менталитет выстроен по другим лекалам: это полезно для страны и Короны, мои коллеги по правящему слою меня поддержат, деньги мы найдём, в конце концов, развлечёмся как следует. И англичанин со своей идеей идёт в клубы, куда ходят только свои, и излагает идеи нагадить врагам Англии, и получает полное сочувствие, участие и финансирование. Правящий слой очень узок, члены правящего слоя отличаются сильно от населения, они друг друга тут же определяют по неуловимым для чужака признакам: манера говорить, употребляемые слова, манера себя держать и прочим. Тут же определяют, кто в каком интернате или детдоме воспитывался (то есть приютах при живых родителях-аристократах), находят общих знакомых, общие клубы (скачки, поло, крикет, теннис, охота и т.п.), и всё - джентльмены уже друг другу доверяют. Тут надо понимать, что типичная английская подлость и вероломство на братьев по классу не распространяется, здесь они ведут себя очень благородно и доверительно. Это идёт с рыцарских времен, когда рыцари, сцепившись на поле боя, друг друга не добивали, а нежно брали в плен, лечили, заботились, пировали вместе, отпускали пленников домой уладить дела под честное слово, потом пленники возвращались, опять пьянствовали до бесчувствия с гостеприимными хозяевами, потом привозили выкуп, со слезами и клятвами верности расставались, ездили потом в гости, женили детей - одним словом, благороднейшие рыцари. Шкуру живьём спускали с крестьян и прочих скотов, а рыцарь - он человек, он - ровня. Поэтому Палата лордов называется палатой пэров - от слова peer - ровня. А нижняя палата - палата общин - для общественности, то есть всякой швали, простонародья. Мерзость-то какая, тьфу! И именно это есть краеугольный камень британской силы - чувство собственной классовой силы и превосходства, с опорой на весь свой класс, который своих не сдаёт.

И сам человеческий материал - это не соплежуи, а люди-кремни, и у многих мужских представителей правящего британского слоя эти самые мужские штучки отлиты из стали с вольфрамовыми и молибденовыми присадками. Это по-настоящему крепкие ребята. На обложку этой статьи мы вынесли портрет сэра Ранульфа Файнса, баронета Банбери. Близкий родственник актера Рэйфа Файнса. Этот дяденька окончил Итон, потом служил в британской армии, откуда его выгнали за художества - он спёр казённую взрывчатку и пытался взорвать какую-то уродливую дамбу, построенную для киносъёмок и портившую пейзаж. Тогда он пошёл служить эмиру Омана (бывшей британской колонии) и отличился там на войне. Сотрудничал с разведкой. После окончания военной карьеры стал путешественником. Пешком прошёл и Северный полюс, и Антарктиду. Трижды заходил на Эверест, уже будучи в возрасте 65 лет. Вот случай, который характеризует эту породу людей. Около Северного полюса, который он пересекал один, сани, которые он тащил за собой, провалились под лёд и застряли. Он лёд расколупывал голыми руками, температура воды была минус один. Вытащив сани, он вытащил и руку - на мороз минус 63 градуса по Цельсию. Пальцы на левой руке мгновенно побелели. Обморожение, гангрена. Пытались пальцы потом лечить, а они гнили и болели. Тогда он, будучи уже в Лондоне, зажал свои пальцы дома в тисках и отпилил лобзиком. Линию отпила он определял по боли и крови - если болит и кровит, значит, пилим в нужном месте, которое потом заживет.

На всех важных мероприятиях члены британской королевской семьи всегда в форме. Они все военнослужащие. Никто из них никогда не уклоняется от службы ни в армии, ни в боевых частях на линии соприкосновения. Принц Гарри, который вообще-то по паспорту Генри, при всём своём молодецком ухарстве и дурковании, женитьбе на девушке с интересным бэкграундом, с отказом от исполнения своего долга как члена королевской семьи, тем не менее настоящий мужик и достойный член правящего британского класса. Никто не скажет, что он трус и дезертир, и что он не готов проливать кровь за Британию. А то, что бывшее королевское высочество блажит, так это, в конце концов, личное дело любого джентльмена. Англия любит и уважает эксцентриков.

У него и старшего братца, наследного принца Уильяма, был примечательный наставник, не хуже чем сэр Ранульф, баронет Банбери. Местами даже повеселее - Рори Стюарт. Родился в Гонконге, вырос в Шотландии, окончил Итон и Оксфорд, служил в армии, связан с разведкой, трудился на дипломатическом поприще в Ираке, Косово, Афганистане, Индонезии. Говорит на фарси, дари, урду, непали, по-сербски, по-французки, по-гречески, по-русски. Был министром Великобритании по международному развитию, в каких-то недрах британского правящего слоя определяет, что хорошо и полезно для Британии, а что нет, и как поступать с её врагами.

Британия интересна тем, что любому фрику и эксцентрику, особенно из правящего класса, всегда найдётся место и применение. Британия интересна тем, что очень гибка в своих подходах. Американцы впитали от англичан правило: если что-то работает, и работает хорошо, незачем это трогать и улучшать. Поэтому многие законы в Англии действуют столетиями. И правящий слой, хотя прорежался войнами и социальными изменениями, в целом сохранил и приумножил результаты естественного и искусственного отборов.

Главный капитал Британии - это её люди и особая система воспитания и формирования правящего слоя. Прежде всего - система британских школ для правящего слоя. Очень показателен пример Бориса Джонсона. В России любили прикалываться над ним, что он - придурок, и причёска у него как у городского сумасшедшего. На самом деле, он - умнейший и образованнейший человек, он был королевским стипендиатом в Итоне, это клеймо высшей пробы, и был лучшим и способнейшим учеником на потоке, где учился с Дэвидом Кэмероном, который звёзд с неба не хватал, но стал премьером Британии.

Попасть в правящий слой со стороны невозможно. Некоторые русские пытаются, отдавая своих детей в Итон, Хэрроу, Винчестер, Рэдли и другие престижные заведения высшего уровня. Насколько это помогает, надо спросить детей тех россиян, которые там учились, того же Марка Гарбера или Игоря Цуканова. Никита Цуканов очень доволен, но вот стали ли его принимать не в сенях и передних, а спальнях и будуарах домов английской аристократии, мы не знаем. Сына банкира Александра Лебедева, Евгения, возвели в сэры, то есть в рыцари и сделали бароном Сибирским. Но насколько “милостивый государь” отличается от просто “государя” - об этом в следующей части.

Продолжение следует.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции