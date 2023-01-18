IT счастье

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 января 2023, 10:46 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Michael Weber / globallookpress.com

Выбрали однажды представителя малых коренных народов Севера в Верховный Совет. Съездил он в Москву, возвращается, и у него спрашивают: "Что слышал? Что видел?" Тот отвечает: "Слышал, что всё для человека, всё на благо человека! И даже видел того человека, которому всё на благо!" Это, конечно, был анекдот позднебрежневского времени. Для дня нынешнего каждый волен его интерпретировать по своему. Но главное в нём: все люди равны, но некоторые ровнее, увы, неистребимо.

Все, конечно, догадываются, что в полном соответствии с законами марксизма-декартизма слуги просто обязаны жить лучше, чем господа-хозяева. Естественно, и "слуги народные лучше народа живут". Это такая современная нормальность. Но не будем об этом. Согласно законодательству о них либо хорошо, либо "двушечка".

Давайте лучше об искусственном интеллекте, точнее о носителях интеллекта естественного, который пытается создать искусственный. Как известно из разных источников, в прошедшем году IT-специалисты, как перелётные птицы, огромной стаей в несколько сотен тысяч умных голов устремились за пределы Родины-матери. Причины известны: рыба ищет, где глубже, а специалист, где нет мобилизации.

Российское Минцифры, изрядно обеспокоенное этим перелетом, забило в цифровой бубен: "Усё пропало, шеф! Программа прорыва в искусственном интеллекте под угрозой срыва!" И, как это водится, принялось писать дорожные карты, рисовать радужные перспективы в надежде заманить it-синичек обратно в наш сад. Льготную ипотеку выбили вместе с отсрочкой от мобилизации, НДФЛ грозятся снизить, даже вроде билет на самолёт по маршруту "чужбина - родина" оплатить. Ну а не вернёшься, узнаешь! Кнут тоже припасён. Но как-то всё это пока не работает почему-то.

Во всей этой истории у меня только один вопрос: а чем it-гуру важнее, например, конструкторов сельхозтехники? Или инженеров пищевой промышленности? Или медиков? Людей этих и других нужных стране профессий тоже свалило немало. Их как-то возвращать собираемся? Может быть, и им льготную ипотеку под 5 процентов дадим? У нас всё хорошо с медкадрами? Риторический вопрос, конечно.

Ах, да! Чуть не забыл! О параллельности нашей госдумской вселенной. И о защите молодых ученых, которые также вострят лыжи. Некий первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга: «Главное — не только привлечь молодых ученых в науку, но и закрепить, поэтому в России разработан ряд мер поддержки». В тот же день, то есть вчера: "Комитет Госдумы по обороне не поддержал в первом чтении законопроект, по которому предполагались отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук. По мнению комитета, инициатива «не соотносится с подходом» законодательства к мобилизации".

Видимо, закрепление учёных будет проходить в виде направления их для прохождения дальнейшей научной службы в районы, которые на языке военкоров называются "линией соприкосновения с противником". Учёные - не it-тишники, им билет на самолёт не положен.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции