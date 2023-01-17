Психологический расчёт и блеф Арестовича с заявлением об отставке

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об отставке.
Об этом он сообщил на своей официальной странице в одной из социальных сетей. «Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка — значит, в отставку», — написал он. Напомним, 14 января в Днепре обрушился подъезд многоквартирного дома. Арестович сначала заявил, что это произошло из-за работы украинской ПВО — сбитая ракета упала на подъезд. Сегодня утром он извинился за эти слова и назвал их серьезной ошибкой. «Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия», — написал он. Арестович подчеркнул, что совершил ошибку в ходе прямого эфира, но она не принесла «ни репутационных, ни юридических последствий для Украины».
Вряд ли заявление об отставке Арестовича будет принято Зеленским. Арестович имеет значительный репутационный капитал как лидер влиятельной украинской пропаганды и мощных блефотворческих проектов влияния на обывателей России и мира. Тем более, Арестович в заявлении сам себя оправдывает, что не принёс своими действиями никаких репутационных и юридических последствий для Украины.
Всё это тонкий психологический расчёт, по сути, блеф.
Поэтому мы ещё увидим всевозможные оттенки самого яркого бриллианта блефа Арестовича. Самое главное он продолжит формировать о себе симпатию как психолог в видео-сетях. Так, что те, кто на него подсел не огорчайтесь. Терять свою аудиторию он не захочет.
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