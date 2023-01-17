Психологический расчёт и блеф Арестовича с заявлением об отставке

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 января 2023, 15:51 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Советник офиса президента Украины​ Алексей Арестович​ подал заявление об​ отставке.

Об​ этом он​ сообщил на​ своей официальной странице в​ одной из​ социальных сетей. «Написал заявление об​ уходе с​ должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка​ — значит, в​ отставку»,​ — написал​ он. Напомним, 14​ января в​ Днепре обрушился подъезд многоквартирного дома. Арестович сначала заявил, что это произошло из-за работы украинской ПВО​ — сбитая ракета упала на​ подъезд. Сегодня утром он​ извинился за​ эти слова и​ назвал их​ серьезной ошибкой. «Я​ приношу искренние извинения пострадавшим и​ их​ родственникам, жителям Днепра и​ всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия»,​ — написал​ он. Арестович подчеркнул, что совершил ошибку в​ ходе прямого эфира, но​ она не​ принесла «ни​ репутационных, ни​ юридических последствий для Украины».

Вряд ли заявление об отставке Арестовича будет принято Зеленским. Арестович имеет значительный репутационный капитал как лидер влиятельной украинской пропаганды и мощных блефотворческих проектов влияния на обывателей России и мира. Тем более, Арестович в заявлении сам себя оправдывает, что​ не принёс своими действиями никаких репутационных и юридических последствий для Украины.

Всё это тонкий психологический расчёт, по сути, блеф.

Поэтому мы ещё увидим всевозможные оттенки самого яркого бриллианта блефа Арестовича. Самое главное он продолжит формировать о себе симпатию как психолог в видео-сетях. Так, что те, кто на него подсел не огорчайтесь. Терять свою аудиторию он не захочет.​

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции