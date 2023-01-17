Мир, буллинг и​ ​ расширенный суицид

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 января 2023, 10:49 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Нередко занимаюсь жертвами буллинга. Организатор буллинга, часто подстрекая и влияя на социальную группу, устраивает травлю, унижает, лишает чести, лишает собственности и репутационного капитала свою жертву. От безысходности жертва буллинга может пойти не просто на​ самоубийство, но и на расширенное самоубийство и жертвами становятся все те, кто участвовал в травле под руководством организатора буллинга. И такая статистика есть.

У России сейчас​ та же ситуация. И жертва Гегемон. И проблема мира​ в том, что​ инструментом расширенного самоубийства может стать ядерное оружие. И в этом весь ужас!​ ​

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