Подайте лития на пропитание

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17 января 2023, 10:40 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

автомобильный салон, фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Для юристов, экономистов и примкнувших к ним социологов, которые сейчас руководят российской промышленностью и т.н. "импортозамещением", вероятно, большим открытием станет, что любой конечный продукт состоит из множества компонентов. При отсутствии хотя бы одного из них, "прорыв" состоятся не может, ибо не может. Но на такие мелочи капитаны победоносных рапортов внимания обращать не привыкли.

Когда внезапно и вдруг на Россию свалились санкции и импортные автогиганты бросили свои заводы и снялись с якоря, неожиданно выяснилось, что такого понятия как "российский автопром" фактически не существует. А существовал чужой автопром на российской территории.

Капитаны победоносных реляций сделали вид, что это был хитрый план и начали уверять, что они сейчас всё быстренько импортозаместят. "Заместили" новыми "победами" типа чисто российского "Москвича", который на поверку оказался натуральным "китайцем", собираемым из машинокомплектов.

Тогда в ход пошла тяжёлая артиллерия. Легендарную и вездепроходимую "буханку" решено посадить на электротягу. Оставим в стороне вопрос "Зачем вездеходу, который предназначен для удалённой местности, где простую розетку не найдешь, электротяга?" Поговорим о другом: как известно электромобиль прост, как электровеник. Самое сложное и дорогое в нём это аккумуляторы. Для них необходим литий. А вот с ним проблемы.

В природе существует такая вот «Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года». В ней русским по белому записано, что в следующем году в России должны выпускать не менее 25 тысяч электромобилей. А к 2030 году каждое десятое транспортное средство должно иметь электромотор и литийионную тяговую батарею. Есть проект «Росатома» по созданию завода для производства литийионных аккумуляторов для 45 тыс. электрокаров, большая часть из которых будет легковыми.

Помните анекдот начала перестройки про двух "бизнесменов", которые договорились о купле-продаже вагона спирта: "один пошел искать спирт, второй деньги". Завод то построят, но, где взять литий?

Дело в том, что хотя Советский Союз был вторым в мире производителем по производству этого щелочного металла, но в 90-ые под видом нерентабельности все месторождения его были закрыты. И мы стали закупать литий в Чили, Аргентине и Боливии. После февраля 2022 года Аргентина и Чили нам отказали от дома. Боливия пока держится, но это не надолго. Да и производит она только четверть карбоната лития от необходимых пока 7-8 тысяч тонн. Да и цена кусается. За последние пару лет стоимость рванула с 13 тыс. до 75 тыс. долларов.

У нас природные месторождения есть в Восточной Сибири, Мурманской области, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Однако поднять месторождение с нуля при утраченных советских технологиях и заблокированных западных можно минимум за 7-10 лет. Боливийский Боливар перед лицом вторичных санкций столько не вынесет...

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